2018-06-21T13:33:35+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

В Германии разоблачили фотофейк об "убитых" в России перед ЧМ-2018 собаках

Оказалось, что снимок сделали в 2016 году в Пакистане
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Фото трупов собак на улице оказалось снято не в России, а в Пакистане.Фото трупов собак на улице оказалось снято не в России, а в Пакистане.Фото: REUTERS
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Незадолго до старта чемпионата мира по футболу в социальных сетях стал активно распространяться снимок с убитыми собаками, якобы сделанный в России. Он собрал немало тысяч лайков, а подпись и вовсе звучала довольно цинично:

- Собаки, которых убивают в России перед чемпионатом мира ФИФА по футболу 2018 года. Наслаждайтесь футболом.

В целом же, кадр оказывался и в ряде СМИ. Причем использовался в качестве "репрезентационного" снимка, по теме. Но, вместе с тем, на самом деле здесь ситуация была немного иная. Немецкий журнал Stern, ссылаясь на данные исследовательского центра Correctiv, отметил, что снимок был сделан фотографом агентства Reuters в 2016 году в Пакистане. Снимок был скадрирован, а на его исходнике можно найти надписи на языке урду.

На чемпионате мира по футболу, напомним, сборные Уругвая и России накануне стали первыми, пробившимся в плей-офф чемпионата мира по футболу.

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