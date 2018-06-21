В Германии разоблачили фотофейк об "убитых" в России перед ЧМ-2018 собаках
Незадолго до старта чемпионата мира по футболу в социальных сетях стал активно распространяться снимок с убитыми собаками, якобы сделанный в России. Он собрал немало тысяч лайков, а подпись и вовсе звучала довольно цинично:
- Собаки, которых убивают в России перед чемпионатом мира ФИФА по футболу 2018 года. Наслаждайтесь футболом.
В целом же, кадр оказывался и в ряде СМИ. Причем использовался в качестве "репрезентационного" снимка, по теме. Но, вместе с тем, на самом деле здесь ситуация была немного иная. Немецкий журнал Stern, ссылаясь на данные исследовательского центра Correctiv, отметил, что снимок был сделан фотографом агентства Reuters в 2016 году в Пакистане. Снимок был скадрирован, а на его исходнике можно найти надписи на языке урду.
На чемпионате мира по футболу, напомним, сборные Уругвая и России накануне стали первыми, пробившимся в плей-офф чемпионата мира по футболу.