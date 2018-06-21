Эдуард Лимонов о высказываниях Вахтанга Кикабидзе: «Ты бы вместо серпа и молота хачапури повесил?»

СЕГОДНЯ 14:33 2018-06-21T14:53:27+03:00

Известный в прошлом грузинский актер и певец заявил, что он ненавидит герб Советского Союза, а популярный и ныне российский писатель кое-что напомнил своему почти ровеснику из СССР

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Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе после осетино-грузинского конфликта в 2008-м году в знак протеста против действий России на Кавказе ни разу не приезжал в страну, где обрел всесоюзную известность. А теперь в интервью Жанне Немцовой рассказал, как отмечал распад Советского Союза.

- Даже стол накрыл, - вспоминает артист. - Ребята сидели, гуляли и очень сильно напились тогда, я помню. Такие необычные истории рассказывали - все связанные с этим событием. Наверное, если б он не распался, они в жизни бы рта не открыли. Это, конечно, был шок. Но мы уже чувствовали, что это должно произойти. И когда ты в этом котле варишься всю жизнь, с детства, представить трудно, что такую огромную махину можно вот так разнести в пух и прах.

Дальше-больше. Кикабидзе, получивший большую известность и большие деньги при Союзе, открестился от советских серпа и молота.

- Я ненавижу герб Советского Союза, серп и молот. Это ж надо было, какие мозги должны были быть у нас, чтобы такой герб страны придумать! - негодовал 79-летний грузин.

Государственный герб СССР.

Дальше понеслись клочки по закоулочкам.

Эти высказывания постаревшего актера оценил писатель Эдуард Лимонов.

- Ну кто такой Вахтанг Кикабидзе? Когда у нас обращаются к известным, но старым людям, почему-то думают, что все они мудрые, - сказал «КП» Лимонов. - А это далеко не так. Кикабидзе говорит глупости. Он просто дурак. Ну и зачем его выслушивать, да еще и цитировать? Мели, Емеля, твоя неделя. Серп и молот были отвоеваны в страшную Гражданскую войну. И в Великую Отечественную - серп и молот победили свастику. Вот хотя бы это уважали! А что Кикабидзе может противопоставить серпу и молоту? Хачапури?

- Я люблю певца Кикабидзе. Люблю его песню «Я пьян от любви». Но известность он получил не в «самостоятельной» Грузии, а в огромном Советском Союзе. Не знаю, чем можно объяснить такие его слова, - поделился удивлением с «Комсомолкой» первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко.