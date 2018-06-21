Женщина, ноешь про «тяжелый быт»? Вспомни бабушек!
Вы удивитесь, но на эти мысли меня навел Кубок мира по футболу.
В минувший уикенд мы с мужем поехали в Казань на матч «Франция-Австралия», теперь держим путь в Калининград. Там играют сербы с швейцарцами.
Меня поймёт любая работающая женщина, которую лишили двух выходных подряд. Это катастрофа.
Ни прибраться, ни бельишко помыть-погладить, ни щей наварить впрок.
Короче, сейчас у нас дома «Стамбул в руинах»: постель не менялась две недели, тапки к полу прилипают, а в холодильнике, как говорится, мышь повесилась.
Оглядывая это безобразие, я осознаю, как велик вклад женщины в домашний уют. Как много действий мне приходится совершать, не связанных с профессией. Будто диплом и 20 лет опыта работы - это все так, наносное. А от рождения мне в мозг вмонтирована «хозяюшка».
Надо отдать должное путешествиям: в них отдыхаешь, как Золушка на балу.
Этим утюгом гладила галстук советская пионерка Дарья ЗавгородняяФото: Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ
Несколько успокаивает один факт: всего каких-то сорок, пятьдесят, сто лет назад нашей сестре приходилось не в пример труднее.
Моя мама рассказывала, как кипятила младенческие пеленки в десятилитровой кастрюле, предварительно втащив её на газовую плиту. Она где-то прочитала, что это непременно надо - и кипятила.
Не понимаю до сих пор, как это делал человек с ростом полтора метра и весом тридцать пять килограммов.
Семья наша была «многопоколенная» - мечта Мизулиной. Пока мама развлекалась с пеленками, пол мыла бабушка - в квартире с тремя комнатами по двадцать пять метров.
Ветхая прабабка мыла посуду трясущимися руками.
Готовил, кстати, папа. Он был эгалитарный мужчина.
Потом у нас появилась стиральная машина «Ока» и пылесос «Буран».
«Оку» венчали два огромных валика, между которыми проталкивались мокрые вещи - отжимались. Сама она отжимать не умела.
Пылесос же причинял больше беспокойства, чем пользы: уши закладывало от его монструозного рёва, а пыли он втягивал меньше чем на 500 Ватт. Моя нынешняя «Миле», к слову, мощнее в пять раз. У моего приятеля есть вообще пылесос-робот: сам ползает по квартире и прибирается.
А бедный «Буран» не справлялся даже с собачьей шерстью на ковре: приходилось вручную собирать мокрой тряпочкой.
По сей день у меня жив чугунный, дореволюционный утюг. Я помню, как обхватив раскалённую ручку толстым полотенцем, водила по пионерскому галстуку. У нас было таких несколько: пока одним шарашишь, другой греется на конфорке. От утюгов шёл жар преисподней. Как-нибудь неудобно схватишься - и пузырь во всю ладонь.
Сегодня утюг занимает почётное место среди антикварных вещиц у меня на буфете. На барахолках в Сети за него можно выручить тысяч пять. Но я люблю его: вкус детства, как говорится.
Смотрю на утюг и думаю: если теперь заставить мня им что-нибудь погладить, я в больницу попаду с ожогами третей степени.
А если вдруг на кухню газовую плиту без гриля? А машину «Оку» с валиками? А пылесос «Буран»? Это вообще хана.
Все-таки нынче женская жизнь совсем другая пошла. Вот с деньгами соберусь и куплю самоходный пылесос с навигационной системой iAdapt.
Помогите мне, дорогие читательницы, ностальгировать. Расскажите, как справлялись с домашней работой в прежние советские - а может, и досоветские времена? Я наверняка многое упустила. Давайте повспоминаем вместе.