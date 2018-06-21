У сына Сергея Зверева объявился настоящий кровный отец

СЕГОДНЯ 19:24 2018-06-21T21:32:55+03:00

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Известный стилист, теперь уже певец и просто человек, который не выходит из дома без короны, 20 лет назад на виду у всей страны усыновил милейшего 3-летнего мальчика. Сергей Зверев-старший водил Сергея Зверева-младшего с собой везде.

sergeyzverev Ребенок с детства впитывал атмосферу шоу-бизнеса

Ребенок с детства впитывал атмосферу шоу-бизнеса и, казалось, ему была уготована дорога в звезды. Однако все случилось иначе. Сегодня сыну Зверева 24 года, он работает в подмосковном отеле диджеем. И любит покрывать тело татуировками. Все, что касается профессии отца, парня тяготит.

sergeyzverev Сегодня сыну Зверева 24 года, он работает в подмосковном отеле диджеем

И еще для своих лет Сергей Зверев-младший - опытный в вопросах брака. Уже дважды был женат. Так выглядит его вторая жена Юлия.

С папой он не общается. В том числе на почве своих браков. Все уже, казалось бы, забыли об этих отношениях приемных отцов и усыновленных детей… И вдруг появляется настоящий отец! О том, что кровный отец ребенка именно он, заявил Стас Барецкий, 46-летний музыкант. Мы поговорили об этом заявлении с артистом.

Стас БарецкийФото: ВКонтакте

- Почему вы говорите об этом именно сейчас?

- Мне пацана стало жалко, я вам так скажу, - объясняет Стас.

- Именно сейчас стало жалко?

- А что у меня раньше было? Я не пиарюсь, я не телеведущий, мне пиар не нужен. Я просто говорю, как оно есть. Я же вижу, что пацан нормальный. Я его поддерживаю, могу помочь чем-то, чем могу. Парень-то нормальный. Любит женщин. Мне 46 лет, а у меня детей нет, кроме этого, соответственно…

- А кто у него мама?

Стас Борецкий готов сдать ДНК-тест и отдать сыну всеФото: ВКонтакте

- С его мамой мы в свое время сблизились, когда ей было 17-18 лет. Зовут Элла. Она приезжая, из Иркутска, жила в общаге, работала у меня в кабаке. Она была у меня первая, поэтому у меня к ней было особое отношение. Возникли недомолвки. Она гордая. Еще время такое гнилое было, совсем была жесть. Пришлось расстаться. В то время не думал о последствиях. Ну отказалась она. Я никак не мог повлиять. Мы официально не были расписаны. Она мне грозила, кричала: «Давай деньги на аборт!». Я сказал, что на такую гадость давать не буду. Ну она отомстила. Я, конечно, жалею, надо мне было тогда на ней жениться. Но мне было 18 лет, понимаете? Меня все отговаривали, мол рано, 90-е годы. Она была молоденькая совсем. Соответственно произошла такая несостыковочка… Жалеть об этом? Я много о чем жалею! Ну что делать? Как оправдаться? Что сказать? Считаю, мать в этом вопросе решает все. Вы будете смеяться, но он похож на меня в детстве, я раньше был худым и худощавым.

- Вы выходили на связь с самим вашим сыном?

- А на какую роль я могу в этом случае претендовать? Пацан вырос. Естественно, если ему что-то будет угрожать, я за него горло порву. Вписывать в свои документы? Есть ли в этом смысл? Оставить недвижимость я, конечно, могу — у меня много недвижимости. Думаю, мы об этом как-то договоримся сами. Если бы он был маленький мальчик совсем, я бы подсуетился, записал бы его на себя. А он уже женится...

- А что Зверев-старший?

zverevsuperstar Стою весь из себя, излучаю секс Красота неземная... Корона

- Не ожидал я от Зверева такой истории. Мальчик мечется, находит родственников в Иркутске…

- Когда вы узнали о том, что усыновленный ребенок Зверева ваш родной, как вы говорите?

- Она позвонила и сказала: «У тебя родился ребенок и этот ребенок Зверева». Я подумал, что бред какой-то. Я даже не знал, что у Зверева есть дети. Потом увидел пацана…

- Не боитесь, что он только денег ваших захочет и квартиры?

stas_bareckiy Стас Барецкий сыгравший Чегевару в новом фильме Мексиканского режисёра Педро Альмадовора

- Ну захочет, пусть забирает. Пускай. Мне он нравится как парень, который любит женщин. Хорошо, что парень не похож на папу Зверева.

- Что планируете делать?

- Ничего. Я сделал заявление. Готов сделать ДНК-тест. Ну мне о нем сказала мать! Что вы от меня требуете, какие доказательства?

- Собирается ли она возвращать сына?

- Она ничего, по-моему не собирается. Если бы у Зверва-младшего что-то было, мама бы по-любому отозвалась. Но так как-у него ничего нет, соответственно…

Что же, у редакторов телешоу есть отличная тема для новой программы! Ждем продолжения на всех телеэкранах страны.