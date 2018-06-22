СЕГОДНЯ 00:00 2018-06-22T00:12:06+03:00

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Самый дорогой футболист мира Неймар в Санкт-Петербурге, толпы исландских фанатов в Волгограде и швейцарско-сербская битва в Калининграде. Чемпионат мира по футболу 2018 не останавливается ни на сутки, начиная со стартового дня. "КП" рассказывает о главных событиях очередного дня ЧМ-2018, анонсируя расписание матчей чемпионата мира по футболу 2018 на 22 июня.

15:00. Санкт-Петербург. Бразилия - Коста-Рика.

Команда Бразилии с большими ожиданиями ехала на чемпионат мира по футболу в Россию. Казалось, что многие ошибки из 2014 года исправлены и их не повторится. Однако же, команда Тите сыграла вничью 1:1 в Ростове-на-Дону, причем даже имея в основном составе оправившегося от травмы Неймара. И теперь в поединке с Коста-Рикой в Санкт-Петербурге пятикратным чемпионам мира предстоит серьезно постараться, дабы заработать три очка и спокойно готовиться к матчу 3 тура группового этапа.

Трансляция: канал "Матч ТВ"

18:00. Волгоград. Нигерия - Исландия.

Команды Нигерии и Исландии в разное время покоряли весь футбольный мир как сборные-открытия крупных турниров. Нигерийцы уже долгие годы являются одной из сильнейших сборных Африки. А вот Исландия два года назад дошла до четвертьфинала чемпионата Европы. После этого - уверенно прошла на чемпионат мира 2018 года и уже здесь, в России, исландцы успели навести шороху, сыграв вничью 1:1 с командой Аргентины. В той самой игре, где Лео Месси не забил пенальти. Теперь же в очной встрече будет решено - у кого будет больше шансов на выход в плей-офф перед третьим туром.

Трансляция: канал "Матч ТВ"

21:00. Калининград. Швейцария - Сербия.

Сборная Швейцарии в первом туре сотворила одну из главных сенсаций. В Ростове-на-Дону были "оставлены с носом" футболисты команды Бразилии. Теперь же швейцарцам предстоит сразиться с сербами, которые в первом туре расправились с коста-риканцами. И теперь одной из самых крепких европейских сборных предстоит побороться именно за победу в поединке с сербами, которые вернулись на крупный турнир после восьмилетнего перерыва.

Трансляция: Первый канал