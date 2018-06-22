Тимирязевская академия запускает приемную кампанию-2018 в новом формате

СЕГОДНЯ 02:15 2018-06-22T02:32:57+03:00

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В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева стартовала приемная кампания-2018. В этом году она пройдет в новом формате. Как и когда абитуриенты могут подать документы, какие профессии станут самыми востребованными в ближайшие годы, и какими переменами главный аграрный университет страны встречает своих будущих студентов, «КП» рассказали специалисты Тимирязевской академии.

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ СТАЛО БОЛЬШЕ

В 2018 году Тимирязевская академия увеличивает число бюджетных мест – их станет 2821. Открыт набор по 39 направлениям бакалавриата, 34 – магистратуры, 4 - специалитета и 15 – аспирантуры. Будущие студенты могут выбрать наиболее оптимальную для себя форму обучения - очную, заочную и очно-заочную.

В 2018 году Тимирязевская академия увеличивает число бюджетных мест. Фото: timacad.ru.

Какие новинки ждут абитуриентов Тимирязевки в этом году? Академия встречает своих будущих студентов на уровне XXI века. Приемная комиссия переехала в новое здание – более просторное и комфортное (оно располагается по адресу Лиственничная аллея, дом 2«Д». На подходе к нему можно полюбоваться искусством ландшафтных дизайнеров университета (кстати, эта специальность – одна из самых востребованных сегодня): территорию вокруг корпуса украшают мавританские газоны, цветочные клумбы и ландшафтные композиции.

В здании приемной комиссии будущих студентов встречает креативное пространство: поднявшись по виртуальной лестнице успеха, абитуриенты попадают в просторный холл с комфортной мебелью, интерактивными зонами и бесплатной Wi-Fi сетью. Гостей встречают волонтеры Тимирязевки: они помогают сориентироваться во всех направлениях подготовки и проводят поступающих к специалистам для подачи документов.

Приемная комиссия Тимирязевской академии переехала в новое здание – более просторное и комфортное. Фото: timacad.ru.

Каждый Институт или факультет приготовил свой стенд, рассказывающий об основных направлениях обучения. Здесь будет много интересного - от мини-лаборатории, где на глазах абитуриентов будут проводиться инновационные исследования и опыты, до экспозиции, рассказывающей об истории и выдающихся выпускниках академии. Специалисты Тимирязевки обещают много интерактива и приятных сюрпризов.

Впервые в приемной кампании будут участвовать сотрудники военной кафедры. они расскажут, как студенты Тимирязевки по окончании обучения могут получить воинские звания офицера и солдата запаса. К слову, РГАУ-МСХА - один из немногих вузов Москвы, сохранивший военную кафедру.

Чтобы мамы не волновались, в каких условиях будут жить студенты, абитуриентов и их родителей встречает макет комнаты студенческого общежития в натуральную величину. Руководство студгородка полностью воспроизвело обстановку студенческого быта.

Абитуриентов и их родителей встречает макет комнаты студенческого общежития в натуральную величину. Фото: timacad.ru.

Свои уникальные экспонаты продемонстрируют 12 музеев Тимирязевской академии. А о том, какие возможности для занятий спортом существуют в аграрном университете, расскажет отдельная интерактивная экспозиция.

КАКУЮ ПРОФЕССИЮ ВЫБРАТЬ?

Будущее аграрной отрасли – за «умными» технологиями и инновациями. Сельское хозяйство завоевывает городское пространство, и Тимирязевская академия предлагает обучиться аграрным направлениям, которые будут развиваться в ближайшие годы. Одно из них – сити-фермерство: «огороды в городе» сегодня – не только модный тренд, но и необходимость. Грядки и теплицы, устроенные в зданиях мегаполисов и в городских пространствах, позволяют потребителям получать свежие овощи и зелень практически сразу, как только они были собраны. В Тимирязевской академии студентов учат выращивать экопродукты, разрабатывать инновационные биотехнологии, развивать агротуризм – все эти направления, раньше казавшиеся профессиями будущего, востребованы уже сейчас.

Одну из важнейших задач человечества – продлить молодость и разгадать секрет долголетия – решает биохакинг. Это системный подход к биологии человека, ключевым моментом которого является правильное питание. Производство полезных и здоровых продуктов - основное направление, которому в Тимирязевской академии обучают будущих аграриев.

Будущее аграрной отрасли – за «умными» технологиями и инновациями. Фото: timacad.ru.

По мнению экспертов, одной из самых востребованных в ближайшее время станет новая специальность – гидромелиоратор. Аграрная отрасль нуждается в увеличении количества мелиорируемых земель, и сейчас в отечественном сельском хозяйстве острый дефицит таких специалистов. Перед Тимирязевской академией стоит задача подготовить профессионалов, которые решат эту проблему.

Среди преподавателей университета – лучшие российские специалисты и ученые, получившие международное признание. РГАУ-МСХА сотрудничает с ведущими зарубежными университетами, и студенты Тимирязевки проходят стажировки и практики на лучших образовательных площадках Европы и Азии.

В Тимирязевской академии студентов учат выращивать экопродукты, разрабатывать инновационные биотехнологии, развивать агротуризм. Фото: timacad.ru.

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ И ЗАРАБОТАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНКУРСНЫЕ БАЛЛЫ

Документы на поступление в Тимирязевку принимаются с 20 июня по 13 июля. Вступительные испытания в университете пройдут с 30 июня по 25 июля 2018 года (более подробная информация – на сайте Тимирязевской академии).

- Не упустите возможность заработать дополнительные конкурсные баллы за индивидуальные достижения: аттестат или диплом с отличием, победы в олимпиадах и творческих конкурсах, - советует ответственный секретарь приемной комиссии Сергей Акчурин. - Еще один совет - выбирайте оптимальный способ подачи документов. Университет ценит время абитуриента и предлагает несколько вариантов. Самый быстрый из них – по электронной почте. Второй – с помощью традиционной бумажной почты. Наконец, подать документы в приемную комиссию можно лично или через доверенное лицо. Для удобства абитуриентов открыта электронная запись на подачу документов, так что каждый может выбрать, в какой день и час ему прийти.

Самую актуальную информацию о приеме документов и вступительных испытаниях можно получить у сотрудников приемной комиссии, а также на сайте университета и в официальных аккаунтах Тимирязевской академии в соцсетях.