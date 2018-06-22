«Хочешь чего-нибудь добиться? Вкалывай!»: 12 простых сложностей Мерил Стрип

СЕГОДНЯ 12:44 2018-06-22T13:17:52+03:00

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Зрительская примета срабатывает безотказно: если в ролях Мерил Стрип – фильм точно стоящий. Ее называют величайшей киноактрисой. Мерил снялась в порядка семидесяти картинах, обладательница длинного списка престижных наград, среди которых три «Оскара» и девять «Золотых глобусов». А по числу номинаций и вовсе рекордсменка. Сыграть может кого угодно: от железной леди Маргарет Тэтчер до лесной ведьмы. Мерил Стрип сорок лет счастлива в браке со скульптором Доном Гаммером, у них четверо (!) взрослых детей – сын и три дочки. Как ей удалось достичь такого золотого баланса между карьерой и семьей? Мы собрали цитаты актрисы о ее личных житейских истинах из интервью «Комсомолке» разных лет.

С мужем Доном Гаммером в 2015 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Я смогла реализоваться не только как актриса, но и как женщина. Я очень счастливый человек».

«Не снималась я только во время беременности. Все остальное время работала. Съемки отнимают ведь в среднем четыре месяца. И следующие три-четыре месяца до новой картины я могу полностью посвятить семье. У меня только одна помощница. И агент, который шлет мне cейчас только хорошие сценарии, потому что знает, как я выхожу из себя, если он присылает мне всякую чушь!»

Актриса стала своеобразным талисманом церемонии вручения Оскаров, её номинируют на награды чуть ли не каждый год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Я счастлива, что у меня есть в жизни что-то помимо карьеры. Иначе откуда бы я черпала вдохновение? Как я могу быть актрисой, если ничего не знаю и не умею? Мне жаль тех моих коллег, кто общается только со своими адвокатами, помощниками и артистическим окружением. Жизнь моя была бы ужасна, если бы у меня было только это!»

«Всякий, кто хочет чего-нибудь добиться, должен много работать. Это, пожалуй, и объединяет меня с моей героиней Мирандой (из фильма «Дьявол носит Прада» - Ред.). Когда я работаю, я тоже выкладываюсь на полную катушку. И тоже терпеть не могу людей, которым плевать на то, чем они занимаются. При этом сама люблю понежиться, поиграть с детьми, поваляться в постели...»

«Это было бы прелестно, если бы я могла писать, или иллюстрировать детские книжки, или, например, бросить все и уехать рыбачить на всю осень. Но нет, мое предназначение - играть... Я всегда считала себя характерной, театральной актрисой.»

Сцена с Энн Хэтэуэй в картине "Дьявол носит Prada".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«У меня есть пара туфель Prada. Они достались мне после съемок какой-то другой картины. Но я не слишком слежу за модой. Для меня что мода, что футбол - и то, и другое совершенно безразлично.»

«Людям не нравятся женщины-лидеры. Вы этого не замечали? Мир не готов услышать «нет» из уст женщины.»

Роль Маргарет Тэтчер в фильме "Железная леди".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Брак, материнство и карьера держатся на компромиссах. Без них никуда. Да, это требует сложной ежедневной работы. Но сколько радости доставляет!»

«Слава не может испортить человека, который сам гладит себе белье. Мне нравиться самой гладить – это прекрасная терапия!»

«Приступая к новой работе, я изматываю себя бесконечными сомнениями. Мой муж сравнивает это мое состояние с творческими кризисами, которые случаются у художников (хотя у него самого их не бывает!). «Нужно просто начать, - однажды сказал он мне. - Начинай сначала». Теперь это мой девиз! Делаешь первый шаг - и все остальное уже прилагается.»

C Дастином Хоффманом в фильме "Крамер против Крамера".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Русские всегда казались мне веселыми людьми, умеющими наслаждаться жизнью, эдакими хитрованами, но совсем не циниками. Мне нравятся русские шутки и анекдоты. Они не оскорбительны, в них нет того цинизма, что встречается у американцев. Но по большому счету я не вижу больших различий между нами.»

«Из ваших писателей я больше других люблю Чехова. Он умеет найти смешное даже в самых трагических ситуациях. Я ощущаю жизнь так же. И когда из-за чего-то всерьез переживаю, всегда пытаюсь убедить себя в том, что спустя годы это будет мне просто смешно...»

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

С 12 лет Мерил брала уроки по вокалу – всерьез собиралась стать певицей. А после школы ставила пластинки Барбары Стрейзанд и пела.

Окончила престижный Йельский университет, где получила степень магистра искусств. Считалась одной из лучших студенток вуза.

Старшие дочки – 35-летняя Мэми и 32-летняя Грейс – тоже актрисы. А с Мэми Мерил снялась вместе в двух фильмах: «Ревность» (1986) и «Рики и Флэш» (2015).

Свой первый «Оскар» (1980-й, за роль второго плана в фильме «Крамер против Крамера») забыла в уборной.

Считает, что нос у нее слишком длинный, однако никогда не прибегала к пластической хирургии и не собирается.

Любит вкусно поесть, при этом является вегетарианкой.

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