2018-06-22T14:33:47+03:00
Звезды

"Слезы капают": СБУ не пускает Лолиту на выпускной единственной дочери

Певице год назад запретили въезд на Украину из-за визита в Крым
Ольга АНТОНОВА
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Певица Лолита Милявская.Певица Лолита Милявская.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Несмотря на то, что почти всю жизнь Лолита с дочерью Евой живут раздельно, девочку всегда воспитывала бабушка, которая живет в Киеве, у наследницы с певицей всегда были очень теплые отношения. Лолита ежедневно созванивается с Евой, та рассказывает ей о своей успехах, присылает видео и фото. Например, подростку очень хорошо даются языки, в частности, французским, чем артистка однажды даже похвасталась поклонникам. Но есть и горечь в том, что мама с дочкой не может видеться часто, ведь из-за того, что девочка живет на Украине, а Лолите въезд на родину закрыт, звезда, например, не смогла попасть на выпускной к единственной дочери.

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Дочка Лолиты Милявской у стен школы.
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"Сегодня у моей любимой доченьки была репетиция выпускного!.. Я могу только получать фото и видео, как это будет происходить.. Как мне Жаль!!! Любимая моя, я все равно Рядом!.. Хоть и слезы капают... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала расстроенная Лолита.

Напомним, что в апреле 2016 года певице запретили въезд на Украину на три года. Лолита оказалась в чёрном списке из-за визита в Крым после того, как он стал российским регионом. В связи с запретом популярная исполнительница лишилась возможности навещать свою мать и дочку, которая однажды заболела и нуждалась в материнском внимании. В ответ певица пригрозила властям Украины чёрной кармой и Гаагским судом.

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