Коко - самая умная говорящая горилла в мире - скончалась на 47 году жизни

СЕГОДНЯ 15:40 2018-06-22T16:14:11+03:00

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Вокруг этой большой, но очаровательной обезьяны всегда крутились сенсации и люди. Одни ее любили и оберегали. Это были ученые, учившие ее говорить. Другие — недолюбливали, считали цирковым трюком, гигантским обманом и постоянно пытались вывести на чистую воду.

Но она любила всех. Потому что от каждого она получала главное роскошь в жизни — роскошь человеческого общения.

Коко была очень любознательной. И очень доброй. Несмотря на то, что гориллы — это идеальное оружие созданное природой (разве что медведь может с ней поспорить по боевой эффективности). Но впервые горилла использовала как оружие не клыки и лапы, а мозг. Точнее — как орудие. Орудие познания этого мира.

Вокруг этой большой, но очаровательной обезьяны всегда крутились сенсации и люди. Фото: koko.org

Коко родилась в 1971 году в зоопарке Сан-Франциско и совсем малышкой стала участницей смелого эксперимента. Сотрудница Стенфордского университета Пенни Патерсон замахнулась на неподъемную задачу — научить обезьяну говорить. С Коко начали заниматься каждый день, обучая ее языку глухонемых. Ученые расчитывали на скормные результаты. Однако Коко удивила сначала их, а потом — весь мир. Она не только выучила почти 2000 жестов, обозначающих человеческие слова и свободно на них говорила. Мохнатый ученик доказал, что ум животных очень здорово недооценивали люди. В итоге IQ гориллы стал равняться 95. Это достаточно много, ведь результат нормального человека находится между цифрами 90-110, а со 140 начинается гениальность. То есть по развитию Коко стала умнее многих прямоходящих.

На протяжении 46 лет жизни Коко встречалось огромное количество скептиков, которые пытались вывести эксперимент на чистую воду — мол «глупая горилла» всего лишь обезьянничала, передразнивая людей. И вообще весь эксперимент это ни что иное, как банальный цирк, чтобы получить побольше денег на исследования.

На протяжении 46 лет жизни Коко встречалось огромное количество скептиков, которые пытались вывести эксперимент на чистую воду — мол «глупая горилла». Фото: koko.org

Но каждый раз Коко легко доказывала обратное. Василий Михайлович Песков наблюдая за поведением шимпанзе в 1985 году, написал в материале «Свидание на острове»: «У обезьян есть язык. Но тем и отличается он от человека, что на нем невозможно рассказать о том, например, где были, что видели, что пережили за день». Для того, чтобы выйти за рамки «здесь и сейчас», как раз и необходим высокий интеллект. И вот Коко в беседах легко выходила за эти рамки, вспоминала прошлое, размышляла о будущем. Метафоричность ее языка тоже удивляла — не зная, как называется огурец, она как-то попросила - «дай мне этот зеленый банан». Но высшим проявлением остроты ума является юмор. И прилежная ученица пыталась шутить. Однажды, увидев пролетевшего мимо голубя, Коко кокетливо назвала себя «хорошей птичкой» и заявила, что гориллы тоже умеют летать. Потом сказал, что просто обманула, так как это весело. А как-то раз увидев, как ассистент промывал в тазике большую линзу, прокомментировала: «Глаз пьет воду».

А еще Коко... умела делать селфи. В 1978 году она засняла свое отражение в зеркале. Сняла настолько удачно, что снимок украсил обложку National Geographic. Хотя здесь вопрос — то ли она поднялась до нашего уровня, то ли человечество со своим смартфонным самолюбованием постепенно приближается к приматам...

Незадолго до смерти Коко записала видеообращение ко всем жителям Земли:

«Я горилла. Я говорю от имени растений, животных... От имени природы.

Коко любит людей. Коко любит Землю...

Но люди — глупые... Простите...

Коко плачет... Время идет...

Приведите Землю в порядок. Помогите Земле, пока не поздно.

Природа следит за вами...

Спасибо...»

И тебе спасибо, милая Коко. Спасибо, что научившись думать сама, ты делала умнее всех нас. И учила, что нужно беречь природу.

Ведь еще не поздно...