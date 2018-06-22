Минобороны рассекретило штабную карту плана «Барборосса»

СЕГОДНЯ 17:29 2018-06-22T18:14:09+03:00

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О том, что Германия вероломно напала на СССР, мы знаем со школьной скамьи. Но было ли это неожиданностью для руководства страны?

ШТАБНАЯ КАРТА ПЛАНА «БАРБОРОССА»

Сотрудники Минобороны опубликовали карту плана «Барборосса» - она свидетельствует о том, какие силы были сосредоточены накануне войны у границ СССР.

- Это первая карта по плану «Барборосса» - трофейная штабная, скорее всего, она не видела передовой. К нам она поступила в архив в 50-60 годах, - рассказала главный документовед Центрального архива Министерства обороны России Виктория Каяева.

Главными направлениями ударов обозначались Вильнюс, Барановичи, Брест, и практически вся польско-украинская граница. По документам в момент нападения в Польше находилось 100 германских дивизий, в Румынии – 40, в Финляндии – 6, в Венгрии – 10 и в Словакии – 7.

Из материалов, опубликованных в книге «Альта» против Барборосса» историком военной разведки Владимиром Лота известно, что по указанию Гитлера главком сухопутными войсками генерал-полковник Гальдер еще 10 июня 1941 года подписал секретное распоряжение «О назначении срока нападения на СССР». В нем указывался день нападения - 22 июня в 03.30. И возможный срок переноса времени «Ч» - 18 июня. Об окончательном решении командования штабы были быть извещены 21 июня. Сигнал «Дортмунд» говорил бы о том, что наступление начнется 22 июня. Сигнал «Альтона», о том, что наступление переносится.

Сотрудники Минобороны опубликовали карту плана «Барборосса»Фото: Скриншот сайта

Гитлеру в ходе дипломатических переговоров удалось ослабить разведдеятельность СССР на германской территории, но к 16 июня из разных стран резиденты советской разведки «Рамзай», Шандор Радо, «Дора», Ильза Штебе («Альта»), «Арнольд», «Коста» сообщили радиограммами о том, что с немцы нападут 22-25 июня.

Когда утром 21 июня представитель Разведуправления Красной Армии Константин Леонтьев вышел на контакт с сотрудником посольства Германии в Москве Герхардом Кегелем, тот сообщил, что сотрудники посольства получили указание прибыть на работу с вещами, так как «ночью начнется война». 20- 21 июня в посольстве в Москве работали несколько печей, но их мощностей не хватало. Посол Германии в СССР Фридрих-Вернер граф фон Шуленбург распорядился развести под окнами своего кабинета костер, в котором немецкие дипломаты продолжили сжигать секретные документы.

РУМЫНИЮ БОМБИТЬ!

Свой разговор с Кегелем Леонтьев изложил начальнику Разведуправления Филлипу Голикову. Генерал приказал подготовить донесение в шесть адресов. В нем говорилось, что Германия нападет на СССР в ночь с 21 на 22 июня. В 21.00 донесения попали на стол Иосифу Сталину, главе МИДа Вячеславу Молотову и наркому обороны Семену Тимошенко. В итоге рождается Директива Народного Комиссара Обороны СССР № 1 от 22 июня 1941 года, подписанная Жуковым и Тимошенко. Ее они распорядились передать 22 июня в 01.45 командующим 3-й, 4-й и 10-й армий. Минобороны России впервые публикует этот документ.

«В течении 22-23 июня возможно внезапное нападение немцев на фронтах ЛВО, ПРИБОВО, ЗАНОВО, КОВО, ОДВО. Нападение может начаться с провокационных действий», - говорится в документе.

Войскам рекомендуется не поддаваться на провокации, находиться в полной боеготовности «встретить внезапный удар немцев, или их союзников», в течение ночи скрытно занять огневые точки, а перед рассветом рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию, и тщательно ее замаскировать, подготовить все мероприятия по затемнению городов и объектов.»

Особого внимания заслуживает копия рукописного Боевого приказа Народного Комиссара Обороны №2 от 22 июня 1941 года, составленного начальником Генштаба РККА Г.Жуковым спустя три часа после начала войны – в 07.15 утра. Приказ предписывает войскам Красной Армии «всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу», а бомбардировочной и штурмовой авиации уничтожать вражеские самолеты на аэродромах базирования и группировки наземных войск «на глубину германской территории до 100-150 километров». При этом было указано, что» на территорию Финляндии и Румынии до особых указаний налетов не делать». На обороте последнего листа стоит приписка Жукова: «тов. Ватутину. Румынию бомбить».

Секретная шифровкаФото: Скриншот сайта

С ПУЛЕМЕТОМ НА ТАНКИ

Отборная дивизия, состоящая из наиболее храбрых солдат – такую оценку дало 99-й стрелковой дивизии, прикрывавшей Перемышль, немецкое командование по итогам первых дней боев за город. Офицерам вермахта рекомендовали избегать столкновений с этой дивизией.

Вот лишь несколько фрагментов из боевых приказов и донесений.

«22 июня дивизия находилась в городе Перемышль, где приняла первый удар бронированных масс немецко-фашистских войск. В результате вероломного нападения город оказался захвачен гитлеровцами, но 23 июня части дивизии совместно с другими подразделениями отбили правобережную советскую часть города и восстановили границу».

Среди опубликованных документов – десятки первых наградных листов на красноармейцев и командиров. В одном из первых боев 25 июня 1941 года батарея под командованием старшего лейтенанта Михаила Борисова (родом из Тамбовской области - ред.) прямой наводкой уничтожила 6 танков врага. Сам он был ранен, но дал возможность отойти пехоте, и занять ей новые позиции.

А взвод младшего лейтенанта Григория Брыкля (родом из Киевской области - ред.) 24 июня также поджег 6 танков. Когда орудия взвода были выведены из строя, офицер повел огонь из обнаруженного неподалеку орудия, оставшегося без расчета, и уничтожил еще 4 танка. А когда немцы уничтожили и это орудие, офицер поставил станковый пулемет на трактор «Комсомолец» и вместе с водителем трактора красноармейцем Идоятовым двинул трактор вперед на врага, поражая его огнем.

Боевой приказФото: скриншот сайта

Из наградного листа: «24 июня 1941 года командир орудия младший сержант Саид Усейнов (из крымской деревни Кузель-таш -ред.), остался у орудия один, остальной расчет не мог работать у орудия, этому мешала истребительная авиация противника. Но он не испугался свинцовых пуль, и продолжил прямой наводкой расстреливать танки противника. Многие танки были охвачены пламенем, но враг продолжал свое движение на огневую позицию. Когда передний танк противника был уже на расстоянии 150 метров, командир орудия метко навел 152 мм гаубицу на танк, и он запылал. Радость товарища Усейнова описать нельзя. Он вскочил на лафет гаубицы и начал танцевать. В этом бою Усейнов прямой наводкой вывел из строя 3 танка, управляя орудием один».

На сайте Минбороны также опубликованы донесения начальников политотделов 42-й и 6-й стрелковых дивизий, принявших удар немецко-фашистских войск на западном направлении. Они рассказывают о ходе боев в районе Бреста. В военном ведомстве говорят, что эти документы станут откровениями даже для профессиональных историков.