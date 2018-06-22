2018-06-22T18:52:38+03:00
Звезды

Киркорову «Цвет настроения синий» помогла сделать модным Лобода

Ролик певца стал главным хитом лета [видео]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Как рассказал поклонникам Филипп, сделать модным эту песню ему помогла его коллега Светлана ЛободаКак рассказал поклонникам Филипп, сделать модным эту песню ему помогла его коллега Светлана ЛободаФото: Евгения ГУСЕВА
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Филипп Киркоров «разорвал» своим хитом «Цвет настроения синий» Ютуб. Клип короля поп-сцены собрал в Ютубе уже 35 миллионов просмотров.

Как рассказал поклонникам Филипп, сделать модным эту песню ему помогла его коллега Светлана Лобода.

- Я была на саундчеке, Филипп подошел ко мне, сказал, что давно хотел с нами поработать, чтобы мы сделали саунд-продюсирование песни, ему очень нравится «Случайная», ее лиризм, саунд... Я поговорила со Светланой, которая знает Филиппа очень много лет, она мне сказала: «Без проблем, давай песню, если понравится — сделаем», - поделилась с «КП-Украина» продюсер Лободы Нателла Крапивина. - Мы послушали, сразу было понятно, что это хит. Но она была очень безыскусно сделана с точки зрения звучания. Филипп над ней работал уже довольно долго и пришел к нам со словами: «Мне портят песню. Демка - лучше, чем то, что мне сделали».

Ролик певца стал главным хитом лета Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ролик певца стал главным хитом летаФото: Михаил ФРОЛОВ

Я сразу же собрала так называемый каркас песни с нашими аранжировщиками, а Света уже довела все до ума. Она очень долго ее сводила, месяца два собирала по крупицам. Филипп очень сомневался, говорил: «Девочки, мне так страшно, мне кажется, это не совсем мой саунд». А Света сказала: «Филипп, просто доверься мне, это будет бомба!» И была права.

КАК ЭТО БЫЛО

«Чтобы сыграть 16-летнего нигилиста, неделю ходил с фальшивой бородой» : Киркоров рассказал о закулисье скандального клипа

Всего за сутки хулиганский клип Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» собрал более трёх миллионов просмотров, возглавив тренды Ютуба.

Напомним: продюсером ролика выступил Иван Ургант. По словам шоумена, в продюсеры его позвал сам Филипп (подробности)

Новый клип Киркорова взорвал соцсети.Премьера ролика «Цвет настроения синий» отгремела в «Вечернем Урганте»

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