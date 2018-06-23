2018-06-23T19:09:50+03:00
Политика

Виталий Милонов о призыве писательницы Ницой переименовать Россию: Русофобы выдумывают свою Укро-Нарнию!

Депутат Госдумы сказал «КП», что в Киеве началось массовое помешательство националистов
Роман ГОЛОВАНОВ
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Ницой выдумала, что Екатерина Вторая приказывала бить палками тех, кто именовал себя московитамиНицой выдумала, что Екатерина Вторая приказывала бить палками тех, кто именовал себя московитами
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Вслед за украми, выкопавшими Черное море, на поиски исторической правды отправилась писатель-националист Лариса Ницой. Она предложила переименовать Россию в «Московию». Якобы украинцы – это на самом деле русские. А название «Русь» у них украл Петр Первый.

- Мы с вами русские на самом деле, а они — московиты. Московское царство указом Петра I назвало себя Русь. Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издает указ — мы сегодня Германия, - бредит детская писательница в интервью украинским журналистам.

Дальше – больше. Ницой выдумала, что Екатерина Вторая приказывала бить палками тех, кто именовал себя московитами.

- Это исторический факт, это лежит в музеях, - заверила она. Правда, не назвала тот музей, в котором можно прочитать источники по этому вопросу.

Вот это настоящее фэнтези! Ницой и раньше была известна своими приступами русофобии. Два года назад она обещала кассиру магазина судом за то, что она говорила с писательницей на русском языке.

- Да, Ницой права, первое население планеты были древние укры. А незалежной надо расширить свои границы до самого Ла-Манша, - рассказал «КП» депутат Госдумы Виталий Милонов. – Это, конечно, полный бред. Вот есть детские мечты. Они прекрасны, потому что чисты. Ницой выдумывает Укро-Нарнию. Это уже не нормально. Украины никогда не существовало, как самостоятельного государства. Это все результат работы коммунистов. Они же и развалили Советский союз. Комсомольцы-неудачники: Ельцин, Горбачев. Русские и украинцы – это одна нация.

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Незалежная переживает очередной приступ русофобии. В Мариуполе подполковник Госпогранслужбы с друзьями потребовали в кафе меню на украинском. Мужчины были пьяны и накинулись с кулаками на охранников.

Мимо этой истории не прошла экс-депутат Верховной Рады и украинский националист Ирина Фарион. Она призвала избивать соотечественников, которые говорят на русском. (подробнее)

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