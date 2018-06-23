2018-06-23T20:54:44+03:00
Звезды

Кит «Сноу» Харингтон создателям «Игры престолов»: "Я женюсь, и в этом ваша вина"

Любимчик фанатов самого крутого сериала современности прощается с холостой жизнью
Петр СИМОНОВ
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Свадьба Джона Сноу и ОдичалойСвадьба Джона Сноу и ОдичалойФото: ТАСС
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Да, это случилось. Шесть лет правда прошло с момента того, как все начиналось. Кит Харингтон, тот самый британский актер, по которому сохнут миллионы девушек по всему миру, играет свадьбу. Кит давно привык к своему второму имени «Джон Сноу». Эта роль по-прежнему в ним — сериал еще не закончился на радость фанатам. Правда затянули они с выходом 8 сезона, в следующем году только ждать, но интрига жива.

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Milo #kitharington #jonsnow #milo #pompeii #gameofthrones
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Стоит ли напоминать, что Джон Сноу с первых серий стал едва ли не главной звездой «Игры престолов».

А вот и Мать Драконов! Фото: ТАСС

А вот и Мать Драконов!Фото: ТАСС

Вместе с ним среди фаворитов Эмилия «Мать драконов» Кларк, Лина «Серсея» Хиди, Софи «Санса» Тернер и, разумеется, Питер «Тирион» Динклэйдж.

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Kit Harington photographed by Matthew Brookes! #kitharington #jonsnow #gameofthrones
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К 31-летнему исполнителю центрального персонажа в «Игре» внимание повышено все эти шесть лет. Но надежды фанатов остросюжетного телефэнтези на то, что Кит Харингтон чудом решит, что ему и в жизни нужно закрутить отношения с исполнительницей роли Дейнерис Таргариен, разбиты.

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Kit Harington and Emilia Clarke at the 75th Golden Globe Awards in Beverly Hills. #kitharington #jonsnow #emiliaclarke #khaleesi #dany #gameofthrones
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23 июня 2018 года Кит Харингтон женится на 31-летней коллеге по сериалу Роуз Лесли. Вряд ли о роли этой шотландской актрисы фанатам телесаги забыли.

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Ygritte and Jon "You Know Nothing Jon Snow" . #roseleslie #rose #ygritte #jonsnow #gameofthrones
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Путь судьба одичалой Игритт и была решена любимым способом сценаристов — ее убили в 9 серии 4 сезона — но она запомнилась.

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Ygritte . #roseleslie #rose #ygritte #gameofthrones
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Как это нередко бывает в киносреде, экранный роман Джона Сноу и Игритт перерос в реальные отношения актеров. Еще бы! Вспомнить только сцену, где Киту и Роуз пришлось играть обнаженными.

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Ygritte . #roseleslie #rose #ygritte #gameofthrones
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С тех пор Харингтон и Лесли встречались. Сначала свои отношения они скрывали, в 2016 году поняли бессмысленность этого и всюду появлялись вместе. В сентябре 2017 года они объявили о помолвке. Прошел почти год томительных ожиданий свадьбы. И, наконец, свершилось!

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Rose and Kit are officially getting married on June 23rd, 2018! . #roseleslie #kitharington #couple #wedding #gameofthrones #jonsnow #ygritte
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О том, что бракосочетание состоится в эту июньскую субботу, разнюхали британские СМИ. Жениться звезды «Игры престолов» решили в родовом замке семьи Роуз Лесли в Шотландии. Да, не только Кит Харингтон имеет очень высокое происхождение (актер - потомок короля Карла II), но и его невеста. Роуз происходит из древнего шотландского клана Лесли, является правнучкой Саймона Фрейзера, лорда и барона Ловат. Среди ее предков военные и политические деятели. Их семья, помимо прочего, владеет двумя фамильными замками: Ликлихедом в Абердиншире, построенном в XV века и Уордхиллом в графстве Абердин, датированным в XII веке.

Место, где проводится свадьба, под гербом из "Игры престолов" Фото: ТАСС

Место, где проводится свадьба, под гербом из "Игры престолов"Фото: ТАСС

Родители Роуз в качестве площадки для торжества предоставили ей на свадьбу замок Уордхилл, которым семья, страшно сказать, владеет 900 лет (живет семья во втором замке). В этом поместье имеется все, что нужно для церемонии. Их никто не потревожит — вокруг поля и угодья. Рядом есть два пруда. Полно места для шатра. Есть и церковь для венчания.

Этот замок — лучшее, что можно представить для женитьбы. Богатые счастливчики платят большие деньги за то, чтобы сыграть в нем церемонию — в последние годы поместье сдается именно для проведения свадеб. А сама Роуз выросла в этом замке, поэтому все символично.

roseleslie_gotroseleslie_got
. #roseleslie #kitharington #couple #love #gameofthrones
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О том, что все пройдет именно здесь, проговорились соседи Лесли, которые не первый день наблюдают за активной подготовкой торжества. Кроме того, папарацци уже застукали актеров «Игры престолов» в местном аэропорту Абердина. Среди них Софи Тернер, Джек Доннелли, Малин Акерман, Эмилия Кларк, Питер Динклэйдж.

Свадьба в самом разгаре Фото: ТАСС

Свадьба в самом разгареФото: ТАСС

Ради этой свадьбы Кит, который продолжает играть Джона Сноу, даже попросил создателей на время приостановить съемочный процесс, потому что для него было важно, чтобы все, кого он хочет видеть на свадьбе, смогли приехать.

Еще гости из "Игры престолов" прибыли: Софи Тернер и Мэйси Уильямс Фото: ТАСС

Еще гости из "Игры престолов" прибыли: Софи Тернер и Мэйси УильямсФото: ТАСС

Поэтому среди приглашенных не только звезды киносаги, но и другие члены съемочной команды.

Самый значительный гость - Питер Динклейдж. Фото: ТАСС

Самый значительный гость - Питер Динклейдж.Фото: ТАСС

И вот что сказал Харингтон, когда звонил продюсерам, чтобы договориться о временной заморозке съемок: «Я женюсь - в этом есть ваша вина»

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