2018-06-24T07:52:37+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Шесть человек убили в Мексике во время просмотра футбольного матча

Люди собрались посмотреть игру своей команды с Южной Кореей на ЧМ-2018
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Шесть человек были убиты в Мексике во время просмотра матча ЧМ-2018.Шесть человек были убиты в Мексике во время просмотра матча ЧМ-2018.Фото: REUTERS
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В субботу, 23 июня, в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес сразу шесть человек были убиты во время просмотра футбольного матча ЧМ-2018 Мексика - Южная Корея. Поединок прошел в Ростове-на-Дону и завершился победой мексиканцев со счетом 2:1.

Семь человек собрались за пивом посмотреть в гараже игру своей команды. Но во время матча ворвались вооруженные люди, которые открыли стрельбу. Шесть человек погибли на месте, еще один был ранен.

Чуть позже в этом же городе пять человек были убиты в парикмахерской. Двое были клиентами салона, а еще трое - сотрудниками. Как пишет портал Universal, в провинции Чиуауа, где находится Сьюдад-Хуарес, действует сразу несколько преступных группировок. Они ведут борьбу за контроль над наркотрафиком из США.

Сьюдад-Хуарес - один из самых опасных городов в Мексике. В мае зарегистрировано 124 преднамеренных убийства, 116 - в июне.

Сборная Мексики, напомним, выиграла два первых матча на ЧМ-2018. В стартовом поединке в "Лужниках" они победили сборную Германии со счетом 1:0. В Ростове-на-Дону во второй игре мексиканцы обыграли Южную Корею со счетом 2:1.

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