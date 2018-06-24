"Мы футбольная держава, против Дзюбы не попрешь!". Сергей Шнуров и Семен Слепаков выпустили клип про сборную России по футболу

СЕГОДНЯ 12:35 2018-06-24T13:46:01+03:00

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Ровно за сутки до третьего матча сборной России на чемпионате мира по футболу с Уругваем появился очередной хит от группы "Ленинград". Сергей Шнуров появился в одном кадре с юмористом Семеном Слепаковым. Он перед турниром прославился своей песне о Рамзане Кадырове. Оба радостно спели о том, как же поменялись взгляды всех болельщиков нашей страны на сборную России по футболу, не жалея ни капли радостного мата.

- Извините нас, ребята, вы для нас теперь маяк и свет в конце тоннеля! Но запомните, стоит разик проиграть, снова станите - ***, - "упреждающе" говорят в песне Сергей Шнуров и Семен Слепаков.

В одной из строк даже есть прямая отсылка к недавнему хиту Семена Слепакова: "Кто там пел песни о Рамзане? Наши песни рвут все шаблоны!". Слепаков успевает и пошутить о том, что "нас соперники бояться, потому что ночью им снятся Черчесова усы".

В комментариях к видео на YouTube люди разделились на разные лагеря мнений. И некоторые прямо спрашивают у Слепакова, мол, Семен, это же ты так вовремя "переобулся"?

Для Сергея Шнурова, яростного фаната питерского "Зенита", это не первая песня на футбольную тему. Например, 6 лет назад он записал "Гол-гол", а в апреле этого года представил "Ленинград в "Зените".

Новинка от "Ленинграда" появилась очень к месту и вовремя. Уже завтра, 25 июня, наши сыграют последний матч на групповом этапе против команды Уругвая. В этой встрече решится только, какое место займет российская команда по итогам группового этапа чемпионата мира.

Россия выиграла 5:0 у Саудоской Аравии и 3:1 у команды Египта, досрочно обеспечив себе место в 1/8 финала чемпионата мира. В случае победы или ничьи завтра мы сыграем 30 июня в Сочи, а если выиграет Уругвай, то выйдем на поле 1 июля в "Лужниках". Соперник же точно станет известен завтра ближе к 11 часам вечера по московскому времени. Это будет кто-то из тройки сборных группы "В" - Иран, Испания или Португалия.