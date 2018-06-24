Матч Россия – Уругвай: что ожидать болельщикам от третьей игры наших на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 14:03 2018-06-24T14:11:46+03:00

У команды Станислава Черчесова есть время на отдых и эксперименты в поединке, который пройдет на стадионе в Самаре

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25 июня, 17:00 мск, матч Россия – Уругвай. И какие же странные чувства перед его началом. Мы уже и забыли, какое это счастье, перед последним матчем в группе не грызть нервно ногти, прикидывая последние шансы вскочить в последний вагон уходящего в плей-офф поезда. А вальяжно раскинувшись в кресле на трибуне самарского стадиона смотреть футбол. С интересом – играют же наши. И без традиционной злобы на них – наши уже в 1/8 финала, как бы все не закончилось в понедельник.

И можно теперь просто смотреть футбол, думать о футболе и обсуждать футбол. Кто еще пару недель назад мог подумать, что матч Россия – Уругвай станет для нас полигоном для экспериментов? Но есть три футбольных вопроса, на которые стоит ответить главному тренеру нашей сборной Станиславу Черчесову за оставшееся время перед игрой.

Надо ли играть Головину?

Александр Головин – восходящая звезда российского футбола, и хочется верить, что европейского тоже. Он мозг и движущая сила сборной России, дирижер ее атак, и тот самый парень, что одним ударом со штрафного может заставить встать и аплодировать все «Лужники». Но в первом матче против Саудовской Аравии Головин совершил дурацкую ошибку – схватил желтую карточку в игре с самым простым соперником. Если он получит вторую в матче против Уругвая, то пропустит игру 1/8 финала. Так может быть придержать Головина? И Смолова, у которого тоже есть желтая карточка, - тоже? Не рисковать ими в мало что значащем для нас матче?

Нужен ли отдых Жиркову и Игнашевичу?

Перед матчем с Египтом до последнего момента не было известно, сможет ли выйти на поле Юрий Жирков. Он вышел, закрыл почти намертво одного из лучших игроков мира Мохаммеда Салаха, но следующие тренировки пропустил или работал на них в облегченном режиме. Жиркову наверняка нужен отдых. Но может дать паузу кому-то еще? Например, 38-летнему Игнашевичу?

Может проверить другую схему?

Сборная России два года старательно наигрывала схему с тремя центральными защитниками. Но травму получили двое основных из них – Джикия и Васин. Перед стартом ЧМ-2018 буквально за две недели тренерский штаб перекроил всю команду, искромсав ножницами старую схему, и склеив новую – в четыре защитника. Получилось добротно, хватило обыграть Саудовскую Аравию и Египет. Но наработки с тремя защитниками все равно же остались в нижнем ящике стола. Может быть достать их из архива, поглядеть работает ли эта схема? Вдруг пригодится в 1/8 финала?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Станислав Черчесов: Специальных замен не будет

Перед матчем с Уругваем главный тренер сборной России все равно решил не раскрывать секретов. Как его ни пытали журналисты.

- Мы готовимся к этой игре так же, как и к обеим предыдущим. Специальных замен делать не собираемся. Играть будут те, кто готовы, и будем отталкиваться от рекомендаций медицинского штаба. Повлияют ли на выбор состава жёлтые карточки Смолова и Головина? Если и повлияют, то на один процент, не больше. Завтра такая же игра чемпионата мира, как и предыдущие. Мы не имеем права подбирать соперника – тем более что они играют после нас. Никаких подсчётов такого рода никогда не ведем и не будем вести.