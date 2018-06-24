В банковской ячейке - ваши лицо и голос

СЕГОДНЯ 19:45 2018-06-24T19:46:47+03:00

С 1 июля в России заработает Единая биометрическая система, в которую можно будет сдать на хранение изображение своего лица и слепок голоса

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О том, зачем она нужна биометрическая система, как будет действать и есть ли риски у будущих пользователей, «КП» рассказал заведующий кафедрой «Телекоммуникационные системы» НИУ «Московский институт электронной техники» Александр Бахтин.

ОФОРМИТЬ ИПОТЕКУ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

- Что дает нам внедрение биометрической системы?

- Такие системы уже давно применяются для доступа к секретным объектам, а также для идентификации преступника при проведении судебной экспертизы. В перспективе они могут найти более широкое применение в повседневной жизни, например, в системах безопасности аэропортов, стадионов, а также в здравоохранении и образовании. Например, в аропортах сканирование будет проходить не только ваш чемодан, но и ваш голос, и ваше лицо.

Система будет активно применяться в банковском секторе. Удаленная идентификация позволит физлицам получать финансовые услуги практически в любом банке дистанционно: надо будет просто прийти в банк и один раз провести эту идентификацию. После этого вы сможете, например, оформить ипотечный кредит, не выходя из дома: получить одобрение из банка и зачисление денежных средств на счет.

- Как технически будет проходить удаленная идентификация?

- После того, как банк снимет биометрические образцы (изображение лица и параметры голоса), он направит эти данные в Единую биометрическую систему, где они будут храниться в обезличенной форме отдельно от традиционных идентификационных данных (ФИО, паспорт, СНИЛС и др.), включенных в базы уже привычной нам Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Связываться эта информация будет с помощью уникального номера. Когда клиент захочет обратиться в банк, система предложит ему процедуру: поднести камеру своего смартфона (планшета) к лицу и произнести определенную фразу. Обычно система просит назвать фамилию, имя, отчество и год рождения. Если все совпадает, клиент получает доступ к услугам.

- В перспективе это будет добровольная или добровольно-принудительная процедура?

- Пока чиновники нас уверяют в том, что все эти действия будут проводиться бесплатно и только с согласия клиента.

Заведующий кафедрой «Телекоммуникационные системы» НИУ «Московский институт электронной техники» Александр Бахтин

МОШЕННИКИ ТОЖЕ ГОТОВЯТСЯ

- Биометрические данные можно будет передавать по каналам связи, используя обычные смартфоны и компьютеры. Будет ли это безопасно?

- Безопасность может быть обеспечена, если образ (изображение лица и слепок голоса) и идентификационные данные (фамилия, паспортные данные) не будут храниться и передаваться вместе, по аналогии с тем, как нельзя хранить в одном месте банковскую карту и пин-код к ней. На мой взгляд, обычные смартфоны не смогут обеспечить в полной мере безопасную передачу биометрических данных, ведь у многих из нас есть аккаунты в мессенджерах, социальных сетях, мы используем почтовые приложения на своих компьютерах и смартфонах. Все это однозначно «привязано» к конкретным устройствам, а значит, получив доступ к такому устройству, можно получить доступ и к вашей жизни. Мы на своей кафедре «Телекоммуникационные системы» уже давно прорабатываем методы защищенной передачи информации по беспроводным каналам. Этот метод основан на том, чтобы сделать сигнал похожим на шум и таким образом зашифровать его. Сейчас эта идея уже начинает внедряться для защиты телефонных переговоров: между участниками специализированных рынков, в коммуникации служб спасения МЧС и т. д. С ее помощью также можно обезопасить и передачу биометрических данных.

- А слепок голоса, например, может быть как-то использован мошенниками, террористами?

- Сам по себе он не несет угрозы вашей безопасности, но совместно с идентификационными данными конкретного лица может быть использован злоумышленниками. К тому же, имея слепок голоса, можно синтезировать вашу речь с помощью специальных устройств - вокодеров. Это, безусловно, может грозить пользователю неприятностями - от телефонных розыгрышей до куда более серьезных проблем. Вот, допустим, известная система «О'кей, Гугл». Когда мы произносим запрос, программа воспринимает его как «ключевую фразу». По ней она ищет вам ответы. По такой же схеме может сработать и злоумышленник: перехватить ваш незашифрованный телефонный разговор, с помощью вокодера записать «ключевую фразу» и применить ее там, где это необходимо - разблокировать ваш телефон, например, или открыть автомобильный замок, если там стоит голосовая система идентификации.