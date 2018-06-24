2018-06-24T21:17:17+03:00
Дом. Семья

Бульдог с огромным языком признан самой уродливой собакой года

После победы в конкурсе хозяйка пса прыгала от счастья [видео]
Карина ХРИСТОВА
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9-летний английский бульдог Жа-жа признан "самой уродливой собакой в мире"9-летний английский бульдог Жа-жа признан "самой уродливой собакой в мире"
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Мастиф, буквально тонущий в собственных морщинах, китайская хохлатая, с виду больше напоминающая курицу, невероятно волосатый пекинес, которого сложно отличить от брошенного на пол парика. Всего 14 животных сражались за право носить гордое звание самого некрасивого в 2018 году.

Хозяин собачки Раскаль устроил для нее настоящую агиткомпанию. Фото: Sonoma-Marin Fair

Хозяин собачки Раскаль устроил для нее настоящую агиткомпанию. Фото: Sonoma-Marin Fair

Конкурс «Самая уродливая собака в мире» уже тридцать лет подряд проводится в американском городе Петалума, штат Калифорния. Победителем в этом году стал 9-летний Жа-жа. Длинный язык, непомещающийся во рту, и кривые мускулистые лапы этого английского бульдога просто очаровали жюри.

Пес по кличке Негодник. Фото: Sonoma-Marin Fair

Пес по кличке Негодник. Фото: Sonoma-Marin Fair

Хозяйка пса была на седьмом небе от счастья. Недостатками своего питомца она гордится, к тому же теперь ее Жа-жа стал настоящей звездой. Победителю конкурса помимо всеобщей любви и внимания прессы полагается еще приз в 1500 долларов и поездка в Нью-Йорк.

В США выбрали самую уродливую собаку 2018 года. Фото: Sonoma-Marin Fair

В США выбрали самую уродливую собаку 2018 года. Фото: Sonoma-Marin Fair

- Этот конкурс - веселый и безобидный способ показать людям, что абсолютно все животные заслуживают иметь дом и любящих хозяев, - рассказывает официальный представитель конкурса Кристи Джентри.

Китайская хохлатая собака по кличке Ти Ти. Заслуженное второе место. Фото: Sonoma-Marin Fair

Китайская хохлатая собака по кличке Ти Ти. Заслуженное второе место. Фото: Sonoma-Marin Fair

Назвать этого красавчика уродливым язык не повернется. Фото: Sonoma-Marin Fair

Назвать этого красавчика уродливым язык не повернется. Фото: Sonoma-Marin Fair

В прошлом году звание самой уродливой собаки в мире досталось 60-килограммовому неаполитанскому мастифу по имени Марта.

Прошлогодний победитель Марта. Фото: Sonoma-Marin Fair

Прошлогодний победитель Марта. Фото: Sonoma-Marin Fair

Самая уродливая собака в мире.В США выбрали самую уродливую собаку. Ее хозяйка прыгала от счастья!

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