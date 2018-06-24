Бульдог с огромным языком признан самой уродливой собакой года
Мастиф, буквально тонущий в собственных морщинах, китайская хохлатая, с виду больше напоминающая курицу, невероятно волосатый пекинес, которого сложно отличить от брошенного на пол парика. Всего 14 животных сражались за право носить гордое звание самого некрасивого в 2018 году.
Хозяин собачки Раскаль устроил для нее настоящую агиткомпанию. Фото: Sonoma-Marin Fair
Конкурс «Самая уродливая собака в мире» уже тридцать лет подряд проводится в американском городе Петалума, штат Калифорния. Победителем в этом году стал 9-летний Жа-жа. Длинный язык, непомещающийся во рту, и кривые мускулистые лапы этого английского бульдога просто очаровали жюри.
Пес по кличке Негодник. Фото: Sonoma-Marin Fair
Хозяйка пса была на седьмом небе от счастья. Недостатками своего питомца она гордится, к тому же теперь ее Жа-жа стал настоящей звездой. Победителю конкурса помимо всеобщей любви и внимания прессы полагается еще приз в 1500 долларов и поездка в Нью-Йорк.
В США выбрали самую уродливую собаку 2018 года. Фото: Sonoma-Marin Fair
- Этот конкурс - веселый и безобидный способ показать людям, что абсолютно все животные заслуживают иметь дом и любящих хозяев, - рассказывает официальный представитель конкурса Кристи Джентри.
Китайская хохлатая собака по кличке Ти Ти. Заслуженное второе место. Фото: Sonoma-Marin Fair
Назвать этого красавчика уродливым язык не повернется. Фото: Sonoma-Marin Fair
В прошлом году звание самой уродливой собаки в мире досталось 60-килограммовому неаполитанскому мастифу по имени Марта.
Прошлогодний победитель Марта. Фото: Sonoma-Marin Fair
Самая уродливая собака в мире.В США выбрали самую уродливую собаку. Ее хозяйка прыгала от счастья!