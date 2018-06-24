Леонид Агутин впервые за 50 лет выступил на рок-фестивале: народ устроил слэм и жег «фаеры»

СЕГОДНЯ 22:09 2018-06-24T22:09:48+03:00

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Специальным гостем фестиваля «Кинопробы», который прошёл в эти выходные в Окуловке (Новгородская область) стал Леонид Агутин. Казалось бы - где легенда рок-музыки и популярный артист? И примут ли его разгоряченные гости феста, как подобает? А нет, оказалось, что Агутин прекрасно смотрится не только в кресле наставника «Голоса», но и на сцене, где до него выступили «Алиса» и «ДДТ». Да и народ принял его на ура в прямом смысле этого слова: на протяжении всего выступления артиста, первого за 50 лет на рок-сцене, люди скандировали «А-гу-тин!». Леонид даже вспомнил по этому поводу анекдот: «Просыпается мужик с бодуна, смотрит на себя в зеркало, вдруг жена зовёт его с кухни - Коля! - О, Коля!». Спасибо, что не даёте мне забыть, как меня зовут!».

Да и творчество Цоя, как оказалось, ему совсем не чуждо: «Когда я служил в армии, у меня была всего одна кассета. С одной стороны была записана Шаде, с другой - «Кино».

И, наверняка, стоял где-то солдатом в охране на одной сцене с этой группой. Не зря я здесь сегодня, обожаю и до сих пор люблю и ценю этого совершенно гениального человека. Так жаль, что он от нас рано ушёл». Агутин рассказал, что выбрал для исполнения песню по тексту самую сложную, поэтому будет подсматривать в бумажку».

Но, надо сказать, подсматривание ему совсем не помогло. Артист начал петь «Кончится лето», потом запутался в словах, извинился, попросил начать снова. И снова сбился! Расстроился, конечно. Но, надо сказать, народ его поддержал - вся толпа скандировала знакомый с юности текст, а потом горячо поддержала аплодисментами. Леонид сказал, мол, ему как-то текст не такой положили, поэтому он и сбивался. Но некоторые особенно ярые «киноманы» все равно были в недоумении - как же так, ты же приехал на фестиваль памяти Цоя, и не знаешь слов без бумажки? Но таких было меньшинство. Агутин быстро отошёл от неудачи и блестяще исполнил все свои главные хиты. Под конец сета народ даже устроил настоящий рокерский слэм. Такого, конечно, на «Новой волне» или премии «Муз ТВ» не увидишь: самые крепкие ребята сначала расходятся в стороны, чуть выжидают, а на кульминационном моменте песни начинают напрыгивать друг на друга и толкаться. А потом еще на радостях начали жечь «фаеры» - огромные факелы, которые чаще всего тайком приносят на концерты или футбол. Такая вот «развлекаловка» для рок-тусовки, которая впервые случилась и у Леонида Агутина.