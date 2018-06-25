«Эта гулящая девица заработала денег на лжи»: Бари Алибасов обнародовал результаты теста ДНК предполагаемого внука Марии Шукшиной

СЕГОДНЯ 10:52 2018-06-25T11:22:06+03:00

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Бари Алибасов долгое время был самым близким сердечным другом Лидии Федосеевой-Шукшиной и хотя роман между звездами давно сошел на нет, он до сих пор вхож в семью артистки и, судя по всему, в курсе скандала, который разразился между внуком знаменитой актрисы и его возлюбленной. И это он обнародовал новость, что на самом деле Фрейя Зильбер, которая заявила, что родила сына от Макара Касаткина, врала. И у ее малыша есть другой отец.

«Наконец-то семья Шукшиных избавилась от напасти под именем Фрея. Эта гулящая девица заработала немало денег на лжи, поднимая рейтинги телепрограмм. Анализ ДНК ее мальчика показал, что в ее очередном ребёнке ДНК Макара, сына Маши Шукшиной, равняется нулю!» — написал продюсер в Инстаграме. Откуда у него результаты экспертизы, Алибасов не пояснил.

Макар Касаткин с мамой, Марией ШукшинойФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, три месяца назад бывшая возлюбленная сына Марии Шукшиной родила ребенка и потребовала алиментов от звездной семьи. Ради восстановления справедливости девушка была готова провести ДНК-тест.

Этой ситуации предшествовал другой скандал, который случился в конце 2017 года. Фрейя Зильбер обвинила Макара Касаткина, сына Марии Шукшиной, в домашнем насилии и употреблении запрещенными препаратами. Она вызвала полицию и написала заявление на Касаткина, заявив, что он избивал ее. Через некоторое время девушка родила ребенка и пришла на телевидение, чтобы потребовать у бывшего возлюбленного алименты. В студии шоу «Прямой эфир с Андреем Малаховым» Зильбер заявила, что готова провести ДНК-тест, и обвинила Марию Шукшину в том, что та не интересуется родным внуком.

Фрейя Зильбер в передаче "Прямой эфир" телеканала Россия 1Фото: скриншот видео

Актриса ответила на обвинения Фрейи и попросила «не устраивать шоу». Мария Шукшина заявила, что готова будет поддержать мать-одиночку, если ДНК-тест покажет, что ребенок действительно ее внук.

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