«СиликоноБоня»: Виктория похвасталась грудью на футбольном матче

СЕГОДНЯ 13:27 2018-06-25T13:27:25+03:00

Майка оказалась телесного цвета, поэтому на первый взгляд фанатам вокруг показалась, что девушка пришла совсем без ничего Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Виктория Боня- не Анна Семенович и большим бюстом никогда похвастаться на могла. Да и зачем, когда в активах длинные ноги и лицо, похожее на Аджелину Джоли? Но, похоже, экс-звезда «Дом-2» решила, что красоты много не бывает и все-таки увеличила себе грудь. И почти сразу же решила продемонстрировать результат. Сначала красавица запечатлелась в платье с откровенным декольте, опубликовав фото в инстаграме, а после приехала в Москву и наделала самый откровенный топ из всем возможных на мат Бельгия- Тунис. Майка оказалась телесного цвета, поэтому на первый взгляд фанатам вокруг показалась, что девушка пришла совсем без ничего. С другой стороны, топик так обтягивал прелести модели, что по сути, своей был очень номинальным. Фото с футбольной игры звезда также опубликовала в своей соцсети и тут же получила волну негатива от фолловеров.

"Красиво и сексуально, конечно. Но разве это прилично? Хотя, может это и норма". "Ужас, так некрасиво". "Пошла клеить иностранцев". Слов нет других". "Отнюдь не эстетично, увы". "Мне вначале показалось, что вы с голой грудью", «СиликоноБоня какая-то получилась», - обрушились на девушку хейтеры, однако поклонники поспешили отстоять честь звезды. - "Умейте завидовать тихо". "Прикольно сделала грудь. Чётко". "Виктория, вы попадёте в список самых красивых болельщиц".

victoriabonya2 Было жарко так, что выбора не оставалось, кроме как снять кофту и загорать

Надо отметить, что несмотря на предположения недоброжелателей, что девушка таким образом пыталась устроить свою личную жизнь, с последней у нее все в порядке. 38-летняя телеведущая месяц назад появилась на дорожке Каннского кинофестиваля под руку с французским миллиардером Пьером Андюраном. С тех пор, как модель рассталась с предпринимателем Алексом Смерфитом два года назад, она впервые вышла на публику с новым спутником. Практически в тот же день Пьер и Виктория подтвердили, что находятся в отношениях.

victoriabonya2 Хотела лишь подсъемку в спортзале сделать, а получилась целая тренировка

Пьеру Андюрану 40 лет, он имеет степень магистра по специальности "Международные финансы" в парижской Высшей школе коммерческих исследований. Он работал в крупнейших международных банках, однако в 2013 году создал собственный инвестиционный фонд Andurand Capital. В сентябре 2016 года доходы компании Андюрана составили 1,2 миллиарда долларов. Финансист не так давно развелся с женой — русской моделью Евгенией Слюсаренко, на которой женился в 2011 году. Тогда пара устроила церемонию в Екатерининском дворце рядом с Санкт-Петербургом. Пьер воспитывает дочь, которая, как утверждает Виктория, одного возраста с её дочерью Анджелиной. Девочки уже познакомились и проводят время вместе с родителями.