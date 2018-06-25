2018-06-25T13:27:25+03:00
Звезды

«СиликоноБоня»: Виктория похвасталась грудью на футбольном матче

Болельщики в какой-то момент расстерялись: куда смотреть? На игру или на красавицу- модель?
Ольга АНТОНОВА
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Майка оказалась телесного цвета, поэтому на первый взгляд фанатам вокруг показалась, что девушка пришла совсем без ничегоМайка оказалась телесного цвета, поэтому на первый взгляд фанатам вокруг показалась, что девушка пришла совсем без ничегоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Виктория Боня- не Анна Семенович и большим бюстом никогда похвастаться на могла. Да и зачем, когда в активах длинные ноги и лицо, похожее на Аджелину Джоли? Но, похоже, экс-звезда «Дом-2» решила, что красоты много не бывает и все-таки увеличила себе грудь. И почти сразу же решила продемонстрировать результат. Сначала красавица запечатлелась в платье с откровенным декольте, опубликовав фото в инстаграме, а после приехала в Москву и наделала самый откровенный топ из всем возможных на мат Бельгия- Тунис. Майка оказалась телесного цвета, поэтому на первый взгляд фанатам вокруг показалась, что девушка пришла совсем без ничего. С другой стороны, топик так обтягивал прелести модели, что по сути, своей был очень номинальным. Фото с футбольной игры звезда также опубликовала в своей соцсети и тут же получила волну негатива от фолловеров.

"Красиво и сексуально, конечно. Но разве это прилично? Хотя, может это и норма". "Ужас, так некрасиво". "Пошла клеить иностранцев". Слов нет других". "Отнюдь не эстетично, увы". "Мне вначале показалось, что вы с голой грудью", «СиликоноБоня какая-то получилась», - обрушились на девушку хейтеры, однако поклонники поспешили отстоять честь звезды. - "Умейте завидовать тихо". "Прикольно сделала грудь. Чётко". "Виктория, вы попадёте в список самых красивых болельщиц".

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Было жарко так, что выбора не оставалось, кроме как снять кофту и загорать
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Надо отметить, что несмотря на предположения недоброжелателей, что девушка таким образом пыталась устроить свою личную жизнь, с последней у нее все в порядке. 38-летняя телеведущая месяц назад появилась на дорожке Каннского кинофестиваля под руку с французским миллиардером Пьером Андюраном. С тех пор, как модель рассталась с предпринимателем Алексом Смерфитом два года назад, она впервые вышла на публику с новым спутником. Практически в тот же день Пьер и Виктория подтвердили, что находятся в отношениях.

victoriabonya2victoriabonya2
Хотела лишь подсъемку в спортзале сделать, а получилась целая тренировка
13740 отметок «Нравится»225 комментариевInstagram

Пьеру Андюрану 40 лет, он имеет степень магистра по специальности "Международные финансы" в парижской Высшей школе коммерческих исследований. Он работал в крупнейших международных банках, однако в 2013 году создал собственный инвестиционный фонд Andurand Capital. В сентябре 2016 года доходы компании Андюрана составили 1,2 миллиарда долларов. Финансист не так давно развелся с женой — русской моделью Евгенией Слюсаренко, на которой женился в 2011 году. Тогда пара устроила церемонию в Екатерининском дворце рядом с Санкт-Петербургом. Пьер воспитывает дочь, которая, как утверждает Виктория, одного возраста с её дочерью Анджелиной. Девочки уже познакомились и проводят время вместе с родителями.

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