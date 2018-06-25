Доказано учёными: позже вставать в школу полезно

СЕГОДНЯ 11:28 2018-06-25T11:32:17+03:00

Из-за особенностей организма в пубертатный период дети лучше концентрируются, если просыпаются на пару часов позже

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Позднее пробуждение помогает подросткам лучше концентрироваться. К таким выводам пришли исследователи после эксперимента в одной из частных школ для девочек в графстве Беркшир (Великобритания). Как сообщает Daily Mail, администрация перенесла начало занятий для старшеклассниц на полтора часа позже – вместо 8-30 утра уроки теперь начинаются в 10-00.

Соответственно, изменилось и время подъема: вместо 6-45 девушки стали просыпаться в 8 часов.

- Для подростка проснуться в 7 утра – то же самое, что подъем в 5 утра для 55-летнего человека, - считает руководитель школы Джулия Харрингтон. – Детям нужно спать по 9-10 часов в сутки, но из-за особенностей подросткового организма и распорядка дня школьники редко ложатся в кровать раньше полуночи.

Если занятия начинаются рано, то ученики не успевают выспаться и чувствуют себя изможденными. Дело в том, что в организме подростка в период полового созревания происходит гормональная буря. В том числе, начинает активно вырабатываться гормон мелатонин, который отвечает за регуляцию суточных ритмов. Поэтому у подростков смещается режим для и ночи, и им начинает хотеться спать на несколько часов позже – допустим, не в 21 час, а в 23. Поэтому отправлять подростка спать пораньше, чтобы он успел набрать свои положенные 9-10 часов сна – просто бессмысленно. Ребёнок будет ворочаться в постели и заснет под утро, а на уроки явится сонной клушей.

- Кроме того, во время сна мозг обрабатывает полученную за день информацию, что помогает в учебе, - продолжает руководитель школы. - Например, я знаю девушку, которая не смогла написать эссе поздно вечером, но с легкостью справилась с ним с утра.

Как отмечают родители учениц, дети стали менее угрюмыми с утра и им стало проще сосредоточиться на учебе. Подобная практика сейчас есть и в других школах – например, в частной школе в графстве Суррей занятия начинаются в 13-30.

В российских школах первый урок обычно начинается в 8–9 часов утра. Но по закону, начало занятий устанавливает сама школа, с учетом мнения родителей и учащихся. Так что если вы хотите дать своему ребёнку поспать лишние пару часов перед занятиями, идею с переносом уроков нужно обсудить в управляющем совете школы.