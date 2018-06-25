Поезд или самолет: как туристы путешествуют по России

СЕГОДНЯ 12:30 2018-06-25T13:07:24+03:00

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Эксперты туристического сервиса Туту.ру проанализировали, какой вид транспорта предпочитают российские путешественники. Для сравнения взяли только маршруты по России, причём на большие расстояния - не меньше 1000 километров. И только те города, куда можно добраться и поездом, и самолётом (а иначе сравнивать было бы и не с чем).

Первый вывод: москвичи явно предпочитают летать самолётами, а жители регионов чаще выбирают железную дорогу. Что не удивительно. Из столичных аэропортов есть прямые рейсы практически во все города России, часто нескольких авиакомпаний, можно выбрать самую адекватную цену и удобное расписание.

Второй вывод: самолёты в принципе намного популярнее поездов, если говорить о поездках на дальние расстояния. Ехать 1000 км и больше по железной дороге готовы лишь 18% пассажиров. Что опять же объяснимо - воздушный вояж намного быстрее.

Третий: на многих маршрутах стоимость билетов на поезд и самолет практически сравнялась. Но все же, если брать средние цены по России, железная дорога вдвое дешевле. За билет на поезд путешествественники платят в среднем 4700 рублей, на самолет - 9400 рублей в одну сторону.

МАРШРУТЫ ИЗ МОСКВЫ, НА КОТОРЫХ ТУРИСТЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРЕДПОЧИТАЮТ САМОЛЁТ ПОЕЗДУ

Москва - Минеральные Воды. 96% путешественников покупают авиабилеты (средняя цена 3530 рублей*), и лишь 4% едут поездом (средний чек - 3880 рублей).

Москва - Краснодар. 91% пассажиров летит сюда самолетом, платят в среднем 3180 рублей. Билет на поезд обходится в среднем в 3890 рублей.

Москва - Сочи. 87,6% отпускников добираются на черноморский курорт по воздуху, перелёт обходится в среднем в 4215 рублей. Билет на поезд чуть дешевле, 3935 рублей.

Москва - Уфа. На этом маршруте у самолета 87% сторонников. Авиабилет стоит в среднем 3750 рублей, железнодорожный - 3200 рублей.

Москва - Екатеринбург. 86% пассажиров выбирают авиаперелёт, который обходится в среднем в 3780 рублей. Билет на поезд - 3900.

МАРШРУТЫ ПО РОССИИ, ГДЕ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА НАМНОГО ПОПУЛЯРНЕЕ ПЕРЕЛЕТА

Поезд чаще всего выбирают для путешествий между Санкт-Петербургом и Белгородом, Санкт-Петербургом и Саратовом, Санкт-Петербургом и Воронежем, а также для поездок между Тюменью и Новосибирском, Уфой и Сургутом. На всех этих маршрутах больше половины всех проданных билетов - именно на поезд.

*Все цены - за билет в одну сторону для одного человека.