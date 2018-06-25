2018-06-25T12:58:24+03:00
Умные вещи

В американском университете создали самый маленький в мире компьютер

Разработка в десятки раз меньше рисового зёрнышка и очень востребована в биологии и медицине
Поделиться:
Создан самый маленький компьютер в мире. Для сравнения на фото использовано зёрнышко рисаСоздан самый маленький компьютер в мире. Для сравнения на фото использовано зёрнышко риса
Изменить размер текста:

В Мичиганском университете создан самый миниатюрный в мире компьютер. Длина стороны изделия - всего 0,3 мм. Впрочем, устройство нельзя считать полноценным компьютером в общем понимании. Это не системный блок и периферические устройства ввода. Тем не менее дивайс обладает процессором, его можно программировать, питается он от фотоэлектрического преобразователя.

Создатели устройства заявляют, что это ответ на разработку IBM - компания ранее создала микрокомпьютер с длиной стороны 1 мм, то есть втрое больше, чем у мичиганского.

Зачем нужны подобные дивайсы? Микрокомпьютер из Мичиганского университета - по сути датчик температуры. Его можно применять для измерений, например, в кластере клеток. Погрешность при этом составит всего 0,1 градус Цельсия. Подобные датчики можно вживлять лабораторным животным при экспериментах в области онкологии - устройства позволяют наблюдать за температурой в опухоли и здоровых тканях. Разработка очень востребована не только в науке, но и других областях. В первую очередь, в медицине. Например, подобными устройствами можно измерять внутриглазное давление при диагностировании глаукомы. Микрокомпьютеры также позволят в режиме реального времени следить за состоянием нефтяных резервуаров. Скорее всего, разработки заинтересуют и космическую отрасль, где крайне важны размеры умных устройств.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
“Они не должны обладать такой властью над вашими чувствами”: разработчики пытаются вылечить зависимость от смартфонов при помощи приложений
В Кремниевой долине всё чаще задумываются о том, к чему приведёт человечество постоянное ожидание уведомлений из мессенджеров и соцсетей
Samsung Galaxy S10: дата выхода и характеристики
Не так давно, в феврале 2018 года состоялась конференция Mobile World Congress 2018, где был представлен последний флагман компании Samsung - Galaxy S9. Однако пользователи уже гадают, каким будет следующее поколение устройства. Мы собрали все известные н
Новости 24
ВСУ второй раз за сутки пытались прорвать оборону ополченцев ДНР под Мариуполем
Полковник Захарченко попросил суд перенести заседание из-за радикулита у адвоката
«Бережный переходный период»: Скворцова прокомментировала предлагаемую кабмином пенсионную реформу
В ПАСЕ утвердили нового председателя
Украина потребовала от России обеспечить допуск к осуждённым
Песков: Путин не будет присутствовать на матче сборных России и Уругвая
Песков: Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
Иран подал в Международный суд ООН иск к США из-за санкций в отношении своего ЦБ
Жители Окинавы протестуют против строительства аэродрома на базе США
В Греции произошло землетрясения магнитудой 5,5
Цены на нефть снижаются после переговоров стран ОПЕК+
Более 100 человек отравились на свадьбе в Грузии и доставлены в больницы
В Мексике задержаны 30 полицейских по подозрению в убийстве
Бывшего генсека НАТО не пустили в США
Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых этапировали в колонию
Американские ученые воссоздали мозг неандертальца
Будапешт указал Киеву на угнетение венгров в Закарпатье
В столичном метро восстановили движение на салатовой ветке
"Российский Златан Ибрагимович": На Западе восхищаются игрой Артема Дзюбы
Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на должность президента Турции
Штрафы за нарушения ПДД до 3 тысяч рублей банки будут списывать со счета автоматически
Сирийские войска отразили атаку "ан-Нусры"* на несколько населенных пунктов
Работников московских больниц обучат этике общения
Ученые создали лекарство, которое останавливает развитие рака
Глава Минтруда не исключил роста выплат работающим женщинам в декрете
Минсельхоз Казахстана запретил ввоз продукции 36 российских птицефабрик
В Госдуме прокомментировали слова украинского депутата об обнищании Украины
Француженка случайно пересекла американо-канадскую границу и отправилась на две недели в тюрьму
В Нигерии во время битвы за воду погибли почти 100 человек