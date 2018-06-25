В американском университете создали самый маленький в мире компьютер

СЕГОДНЯ 12:56 2018-06-25T12:58:24+03:00

Разработка в десятки раз меньше рисового зёрнышка и очень востребована в биологии и медицине

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В Мичиганском университете создан самый миниатюрный в мире компьютер. Длина стороны изделия - всего 0,3 мм. Впрочем, устройство нельзя считать полноценным компьютером в общем понимании. Это не системный блок и периферические устройства ввода. Тем не менее дивайс обладает процессором, его можно программировать, питается он от фотоэлектрического преобразователя.

Создатели устройства заявляют, что это ответ на разработку IBM - компания ранее создала микрокомпьютер с длиной стороны 1 мм, то есть втрое больше, чем у мичиганского.

Зачем нужны подобные дивайсы? Микрокомпьютер из Мичиганского университета - по сути датчик температуры. Его можно применять для измерений, например, в кластере клеток. Погрешность при этом составит всего 0,1 градус Цельсия. Подобные датчики можно вживлять лабораторным животным при экспериментах в области онкологии - устройства позволяют наблюдать за температурой в опухоли и здоровых тканях. Разработка очень востребована не только в науке, но и других областях. В первую очередь, в медицине. Например, подобными устройствами можно измерять внутриглазное давление при диагностировании глаукомы. Микрокомпьютеры также позволят в режиме реального времени следить за состоянием нефтяных резервуаров. Скорее всего, разработки заинтересуют и космическую отрасль, где крайне важны размеры умных устройств.