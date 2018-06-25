Россиянам со средним доходом приходится залезать в долги

СЕГОДНЯ 14:00 2018-06-25T14:05:08+03:00

Другими словами, будь зарплата у людей чуть выше, то обращаться в финансовые организации они бы не стали Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Россияне с зарплатой в 30 - 40 тысяч рублей и рады бы копить, да не могут. Чтобы откладывать хотя бы часть своего дохода на будущее, им нужно зарабатывать хотя бы на пять тысяч рублей больше. Такой вывод делают аналитики одной из крупнейших микрофинансовых организаций (МФО).

Другими словами, будь зарплата у людей чуть выше, то обращаться в финансовые организации они бы не стали. А так, приходится периодически занимать деньги, причем не только в банках, но и в микрофинансовых компаниях, проценты в которых обычно в разы и даже на порядки превышают ставки в кредитных организациях. К примеру, если брать микрозайм на год, то он обойдется в 150 - 200% годовых, а если на месяц - в 400 - 500% годовых. Для сравнения, ставки по кредитам наличными в банках сейчас составляют 15 - 25% годовых. Но получить их сложнее.

Как объясняют исследователи, это происходит не от хорошей жизни. Четыре из пяти клиентов не могут воспользоваться услугами других финансовых организаций. К примеру, 40% клиентов МФО имеют испорченную кредитную историю, еще 20% не смогли получить кредит в банке из-за отсутствия кредитной истории. И наконец, 20% имеют для этого слишком низкий доход, непостоянное место работы или физически не имеют банков в том населенном пункте, где живут или работают.

По статистике, число действующих заемщиков МФО достигло рекордного значения - более 8 миллионов человек. Это около 10% от экономически активного населения страны. Кредит в банке есть у каждого второго россиянина.