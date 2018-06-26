"Я не вернусь к ней". Актeр Жидков рассказал, почему бросил возлюбленную с ребёнком

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-25T14:38:45+03:00

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Несмотря на то, что в октябре прошлого года Лилия Соловьева родила сына актеру Ивану Жидкову сына, он не сделал ей предложение руки и сердце. Хотя на всех публичных снимках пара казалась идеальной семьей. Но как выяснилось, казалось и то, что было на самом деле – большая разница. На днях пара объявила о своем разрыве. Что стало его причиной в соцсетях сначала попробовала объяснить сама Лилия.

"Иван с Таней действительно были красивой парой! Да и мы были тоже ничего, чего уж греха таить. Всегда есть причины, что что-то происходит так, а не иначе! Но, как говорится, всё проходит и это пройдёт! Я благодарна за маленького человека, который открыл во мне настоящую любовь и за лабрадора, о котором всегда мечтала. Уверена, сохраним не менее тёплые отношения ради сына, ну а пока я пойду почитаю книги про прощение, любовь, благодарность и прочие штуки, которые не свойственны гормонозависимой женщине", — написала Соловьева в микроблоге.

Чуть позже о расставании заговорил и Иван, причём он высказался в довольно резкой форме о Лилии, подчеркнув, что не намерен к ней возвращаться.

ivancarevich1 Поймали свет

"Женщина, которая хочет сохранить семью, не будет выкладывать такие посты, не будет усугублять ситуацию. Наверное, купаться во внимании, делать из меня козла (все посты не впрямую, косвенно, говорят вам, какой же я плохой) — важнее семьи. Я вам отвечаю, я делал всё, что мог для семьи, сперва — для неё, потом — для себя. У Лили нет тормозов, она не понимает, что произошло. Я не вернусь к ней, у меня не железная психика. Сыну дам всё, что могу. Ей — нет. Если ты женщина с ребёнком, тебе многое позволено, но не всё", — написал Жирков.

Соловьева молчать не стала и снова ответила Жидкову. "Любовь живет 3 года, а проходит, как оказалось, за неделю (у мужчин)! Никогда не верьте словам! Только поступки определяют человека как личность! Вроде бы все банально, но каждый раз как первый раз! Или я такая дура?", — написала она.

Напомним, актер Иван Жидков был женат на Татьяне Арнтгольц, с которой развелся пять лет назад. Одни утверждали, что причиной развода стал тот факт, что супруг Татьяны завидовал ее карьере и не смог смириться с тем, что жену приглашали на съемки гораздо чаще, чем его. Говорили, что причиной могло стать и то, у Жидкова были очень маленькие гонорары, и он не мог обеспечить семью так, как того желала Татьяна. Тем не менее, после расставания актер поступил благородно и квартиру купленную во время брака оставил актрисе. Сейчас она проживает там с дочерью. Ивану досталось жилье, в котором молодые люди жили первое время в браке.