2018-06-25T14:38:45+03:00
Звезды

"Я не вернусь к ней". Актeр Жидков рассказал, почему бросил возлюбленную с ребёнком

Иван и Лилия обменялись обвинениями в соцсетях
Ольга АНТОНОВА
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Иван высказался в довольно резкой форме о ЛилииИван высказался в довольно резкой форме о ЛилииФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Несмотря на то, что в октябре прошлого года Лилия Соловьева родила сына актеру Ивану Жидкову сына, он не сделал ей предложение руки и сердце. Хотя на всех публичных снимках пара казалась идеальной семьей. Но как выяснилось, казалось и то, что было на самом деле – большая разница. На днях пара объявила о своем разрыве. Что стало его причиной в соцсетях сначала попробовала объяснить сама Лилия.

"Иван с Таней действительно были красивой парой! Да и мы были тоже ничего, чего уж греха таить. Всегда есть причины, что что-то происходит так, а не иначе! Но, как говорится, всё проходит и это пройдёт! Я благодарна за маленького человека, который открыл во мне настоящую любовь и за лабрадора, о котором всегда мечтала. Уверена, сохраним не менее тёплые отношения ради сына, ну а пока я пойду почитаю книги про прощение, любовь, благодарность и прочие штуки, которые не свойственны гормонозависимой женщине", — написала Соловьева в микроблоге.

Чуть позже о расставании заговорил и Иван, причём он высказался в довольно резкой форме о Лилии, подчеркнув, что не намерен к ней возвращаться.

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Поймали свет
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"Женщина, которая хочет сохранить семью, не будет выкладывать такие посты, не будет усугублять ситуацию. Наверное, купаться во внимании, делать из меня козла (все посты не впрямую, косвенно, говорят вам, какой же я плохой) — важнее семьи. Я вам отвечаю, я делал всё, что мог для семьи, сперва — для неё, потом — для себя. У Лили нет тормозов, она не понимает, что произошло. Я не вернусь к ней, у меня не железная психика. Сыну дам всё, что могу. Ей — нет. Если ты женщина с ребёнком, тебе многое позволено, но не всё", — написал Жирков.

Соловьева молчать не стала и снова ответила Жидкову. "Любовь живет 3 года, а проходит, как оказалось, за неделю (у мужчин)! Никогда не верьте словам! Только поступки определяют человека как личность! Вроде бы все банально, но каждый раз как первый раз! Или я такая дура?", — написала она.

Напомним, актер Иван Жидков был женат на Татьяне Арнтгольц, с которой развелся пять лет назад. Одни утверждали, что причиной развода стал тот факт, что супруг Татьяны завидовал ее карьере и не смог смириться с тем, что жену приглашали на съемки гораздо чаще, чем его. Говорили, что причиной могло стать и то, у Жидкова были очень маленькие гонорары, и он не мог обеспечить семью так, как того желала Татьяна. Тем не менее, после расставания актер поступил благородно и квартиру купленную во время брака оставил актрисе. Сейчас она проживает там с дочерью. Ивану досталось жилье, в котором молодые люди жили первое время в браке.

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