Составлен ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов 2018 года

СЕГОДНЯ 17:41 2018-06-25T17:51:57+03:00

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Несмотря на то, что не первый год фавориты среди бюджетных вариантов смартфонов почти не меняются, поклонники новинок ждут рейтинга издания GizmoChina с нетерпением. В этом году лидером рейтинга стал ZTE Nubia М2. Его стоимость — 160 долларов. Остальные четыре позиции в пятёрке лучших заняли смартфоны от китайской компании Xiaomi.

Вторую строчку занимает Xiaomi Redmi S2 за 159 долларов. Китайский «передовик» оснащен качественными фронтальной и основной камерами.

Xiaomi Redmi S2

На третьем месте - Xiaomi Redmi 5 Plus с 18:9 дисплеем. Производители обещают, что за 190 долларов можно приобрести смартфон с отличной камерой и мощным игровым процессором.

Xiaomi Redmi 5 Plus

Следом расположился Xiaomi Redmi 5. Модель имеет металлический корпус с пластиковыми вставками, а также современный дисплей. Он обойдется покупателю в 150 долларов.

Xiaomi Redmi 5

И завершает пятерку лидеров - Xiaomi Redmi Note 5. Это смартфон-картинка, который не только отвечает всем основным требованиям пользователей, но обладает высокой производительностью. Более того, гаджет имеет качественную камеру и мощную батарею. А стоит такое устройство почти 190 долларов.

Xiaomi Redmi Note 5

Напомним, что министерство обороны США ранее запретило торговлю смартфонами китайских брендов Huawei и ZTE на американских военных базах по всему миру. В Пентагоне уверены, эти телефоны не безопасны безопасности страны.

А вот самыми современными смартфонами в премиальном сегменте сегодня считаются пять моделей — Samsung Galaxy S9+, Huawei P20 Pro, Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2s и Asus Zenfone 5z.