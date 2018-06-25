Ученые изобрели печенье, защищающее от рака

СЕГОДНЯ 19:30 2018-06-25T19:45:02+03:00

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Ученые Тимирязевской академии разработали рецепт печенья, защищающего организм от онкологических заболеваний: содержащиеся в выпечке компоненты препятствует возникновению раковых опухолей.

Не секрет, что мучное совсем не полезно для нашего организма: сладкая выпечка не только плохо влияет на талию и помогает набирать лишние килограммы, но и провоцирует диабет и сердечно-сосудистые заболевания. В обычном печенье слишком много сахара, кондитерского жира, консервантов и усилителей вкуса. Специалисты Тимирязевской академии изобрели вкусную и полезную для здоровья энергетическую продуктовую композицию «Фрутолен». В ее состав входят льняная и пшеничная мука, а также питательные сухофрукты и вода.

– Мука из семян льна содержит группу фенольных соединений растительного происхождения – антиоксидантов лигнанов, обладающих антиканцерогенными свойствами, – рассказал один из авторов патента, проректор по науке и инновационному развитию Сергей Белопухов. – Кроме того, она богата полезными микроэлементами – магнием и калием, улучшающими работу сердца. Другие вещества – полиненасыщенные жирные кислоты (Омега-3) - укрепляют стенки сосудов, сводят к минимуму возможность образования тромбов. Льняная мука эффективно снижает содержание холестерина в крови, выводит из организма шлаки и нормализует вес.

Лен и продукты из него в наши дни переживают второе рождение. Все больше отечественных аграрных компаний интересуются перспективами разведения этой культуры. Ученые Тимирязевки, в свою очередь, исследуют различные способы выращивания льна-долгунца и масличного льна в условиях Нечерноземья, а так же ищут новое применение продуктам из льна в современных условиях.