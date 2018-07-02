Ставки по вкладам в долларах растут

СЕГОДНЯ 19:17 2018-07-02T19:31:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Крупные банки начали осторожно приманивать валютных вкладчиков. В июне 9 из 50 крупнейших российских банков повысили ставки по депозитам в долларах. Если раньше трудно было найти ставку по долларовым вкладам больше 1,5%, то сейчас банки предлагают и 2%, и 2,5%. А самые щедрые – 3%. Правда, сроком на 2-3 года.

- Основная причина – повышение ключевой ставки Федеральной резервной системы США, - объясняет Максим Осадчий, начальник аналитического управления банка БКФ. - В этом году ее поднимали уже два раза. Последний раз - 13 июня, с 1,75 до 2%. Ставка ФРС – такой же индикатор для долларовых вкладов, как ключевая ставка Центробанка для рублевых. Ее поднимают — растут ставки по вкладам. Опускают — ставки по вкладам снижаются.

Кроме того, приток валюты в банки от россиян с каждым годом иссякает. Из общего количества депозитов – лишь 20% в иностранной валюте. Все остальное приходится на рубли. Это исторический минимум за 10 лет.

Аналитики объясняют, что население предпочитает рублевые вклады. Проценты по ним все еще привлекательны и сулят неплохой, а главное, стабильный доход. Россияне вообще охладели к валюте. Даже в апреле, когда курс доллара к рублю стремительно вырос, в обменник никто не побежал. За тот месяц спрос на доллары, наоборот, был самым скромным за 2 года.

С чего вдруг наши граждане потеряли интерес к доллару? Во-первых, реальные доходы населения начали расти буквально пару месяцев назад — после долгого перерыва. Покупать валюту при нынешнем курсе может позволить себе далеко не каждый. А каждому четвертому россиянину денег вообще хватает только на еду и одежду — какие уж тут сбережения, тем более в валюте. Во-вторых, прошедший кризис научил, что если тратишь деньги в рублях - копить их надо тоже в рублях.