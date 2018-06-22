Египет решил обжаловать судейство в матче против России на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 07:40 2018-06-22T07:47:30+03:00

Сборная Египта лишилась шансов на выход в 1/8 финала после поражения 1:3 в Санкт-Петербурге от России. Фото: REUTERS

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Египетская футбольная ассоциация заявила о намерениях направить в ФИФА жалобу на судейство матча 2 тура ЧМ-2018 против России. Специальное заявление по этому поводу сделал глава ассоциации Хани Або Реда. Он отметил, что есть ряд нарушений, которые не были замечены арбитром поединка Энрике Касересом из Парагвая.

- Судья не стал обращаться к системе видеопомощи арбитрам (VAR), когда в штрафной упал Марван Мохсен, это был очевидный пенальти. В моменте с автоголом Ахмеда Фатхи на нем также было совершено нарушение. Мы не откажемся от своего права подать жалобу, - отметил Реда.

Команда Египта, напомним, лишилась шансов на продолжение борьбы на чемпионате мира по футболу после поражения со счетом 1:3 от нашей команды. Голы у нас забили Черышев, Дзюба и еще один мяч египтяне сами забили в свои ворота в начале второго тайма поединка. Единственный же гол у наших соперников - на счету Мохамеда Салаха с пенальти на 73-й минуте поединка.

Вместе с тем, по информации египетских СМИ, после провального выступления на чемпионате мира по футболу тренерский штаб национальной команды во главе с Эктором Купером планируют уволить.

Сборная Египта в поединке 3 тура чемпионата мира по футболу в понедельник, 25 июня, сыграет с командой Саудовской Аравии. После двух матчей на турнире у обеих сборных - ни одного набранного очка и исход поединка позволит только распределить 3 и 4 места в группе "А" чемпионата мира по футболу.