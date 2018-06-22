2018-06-22T09:34:06+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

После разгрома от Хорватии игроки сборной Аргентины взбунтовались против тренера - просят его сменить

В СМИ появилась информация, что игроки просят убрать с последней игры в группе Хорхе Сампаоли
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments13
Сборная Аргентины была разгромлена 0:3 командой Хорватии.Сборная Аргентины была разгромлена 0:3 командой Хорватии.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Разгромное поражение сборной Аргентины от команды Хорватии очень тяжело далось южноамериканцам. И после матча, который завершился поражением со счетом 0:3 в Нижнем Новгороде, в аргентинской команде, похоже, назрел бунт.

По информации Todo Noticias, футболисты хотят, что к последней встрече на групповом этапе сборную Аргентины готовил помощник Хорхе Сампаоли, а не лично тренер. Третья игра на ЧМ-2018 для аргентинцев состоится 26 июня в Санкт-Петербурге.

Аргентина после поражения в Нижнем Новгороде оказалась в невероятно сложном положении. После двух матчей на турнире у финалиста ЧМ-2014 - одно очко в двух играх. И теперь турнирная судьба команды, где играет Лионель Месси, зависит от исхода матча между Нигерией и Исландией. Ничья в этом поединке оставляет Аргентине больше шансов на продолжение борьбы в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

На данный момент момент, пока, что у сборной Хорватии 6 очков после двух игр и балканцы уже точно сыграют в 1/8 финала чемпионата мира 2018. 2 место у Исландии - 1 очко после 1 матча, 3 позиция у Аргентины - 1 балл после 2 поединков.

А у Нигерии пока что нет набранных очков. Они в первом туре уступили 0:2 команде Хорватии на поле стадиона в Калининграде. Аргентина же, напомним, на прошлом чемпионате мира по футболу играла в финале, где проиграла в дополнительное время со счетом 0:1 сборной Германии.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгений НЕСЫН

 
Читайте также
Аргентина – Хорватия 21 июня 2018: прямая онлайн-трансляция группового этапа чемпионата мира по футболу 2018
Футбол, матч Аргентина – Хорватия 21 июня. Прямая онлайн-трансляция группового этапа чемпионата мира по футболу состоится 21 июня 2018 на стадионе «Нижний Новгород». Составы команд, прогнозы, статистика личных встреч
Новости 24
Самый жаркий день с начала лета ждет Москву в пятницу
В Совфеде отреагировали на санкции Украины против российских партий
Минюст предложит россиянам покупать спиртное в интернете за электронные деньги
Военнообязанные в России получат электронные чип-карты
Российский болельщик извинился перед журналисткой за поцелуй в прямом эфире
Таможенная служба подсчитала сумму незаконно выведенных из экономики России средств
Роскосмос сообщил о скором закрытии проекта «Протон»
ЦБ отозвал лицензию у Мосуралбанка
«Важный сигнал»: Антонов прокомментировал предстоящий визит американских конгрессменов в РФ
Песков заявил, что Москва не готова говорить о сроках возможной встречи Путина и Трампа
Стрельба в ночном клубе Турции: погибли владелец заведения и выступавшая там певица
В ООН раскритиковали Канаду за легализацию марихуаны