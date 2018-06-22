После разгрома от Хорватии игроки сборной Аргентины взбунтовались против тренера - просят его сменить

СЕГОДНЯ 09:25 2018-06-22T09:34:06+03:00

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Разгромное поражение сборной Аргентины от команды Хорватии очень тяжело далось южноамериканцам. И после матча, который завершился поражением со счетом 0:3 в Нижнем Новгороде, в аргентинской команде, похоже, назрел бунт.

По информации Todo Noticias, футболисты хотят, что к последней встрече на групповом этапе сборную Аргентины готовил помощник Хорхе Сампаоли, а не лично тренер. Третья игра на ЧМ-2018 для аргентинцев состоится 26 июня в Санкт-Петербурге.

Аргентина после поражения в Нижнем Новгороде оказалась в невероятно сложном положении. После двух матчей на турнире у финалиста ЧМ-2014 - одно очко в двух играх. И теперь турнирная судьба команды, где играет Лионель Месси, зависит от исхода матча между Нигерией и Исландией. Ничья в этом поединке оставляет Аргентине больше шансов на продолжение борьбы в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

На данный момент момент, пока, что у сборной Хорватии 6 очков после двух игр и балканцы уже точно сыграют в 1/8 финала чемпионата мира 2018. 2 место у Исландии - 1 очко после 1 матча, 3 позиция у Аргентины - 1 балл после 2 поединков.

А у Нигерии пока что нет набранных очков. Они в первом туре уступили 0:2 команде Хорватии на поле стадиона в Калининграде. Аргентина же, напомним, на прошлом чемпионате мира по футболу играла в финале, где проиграла в дополнительное время со счетом 0:1 сборной Германии.