С детства за Панаму: Сколько можно заработать на ставках на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 17:16 2018-06-22T17:53:29+03:00

Во время чемпионатов мира и Европы всегда идет всплеск активности игроков Фото: EAST NEWS

Чтобы поставить деньги на победу аутсайдера, нужно быть очень рисковым или просто сумасшедшим. Но именно они срывают гигантские куши в букмекерских конторах

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ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА ФАНАТОВ

Кому футбольный праздник, а кому возможность обогатиться. И для этого не обязательно обманывать доверчивых иностранцев, подсовывая им меню с завышенными ценами или катая на такси по тройному тарифу. Достаточно поставить на команду, которая выиграет.

- Во время чемпионатов мира и Европы всегда идет всплеск активности игроков. Проведение турнира в России, конечно, еще больше подстегнуло людей, - говорит заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров. - Число ставок выросло раз в пять, такая же динамика по новым игрокам. Только у нас два миллиона ставок на чемпионат мира.

Для человека, ничего в этом не понимающего, суть игры можно объяснить одной фразой – чем больше коэффициент, тем невероятней событие и тем больше выигрыш, если оно все-таки случится. Маленькие коэффициенты чаще выигрывают, но и навар приносят мизерный. Поэтому соблазн поставить на темную лошадку очень велик.

СКОРЕЕ ЭЛВИС ПРЕСЛИ ОКАЖЕТСЯ ЖИВ

Меньше всего букмекеры верили в сборные Саудовской Аравии и Панамы. Первые уже проиграли два матча и лишились даже математических шансов побороться не то что за Кубок мира, а за выход из группы. Вторые могут повторить результат арабов.

Но давайте помечтаем. Вы поставили на Панаму, и обстоятельства сложились таким невероятным образом, что латиноамериканцы выиграли чемпионат. Ваша ставка вырастет в две тысячи раз! Это средний коэффициент в российских букмекерских конторах. То есть вверив судьбу косаря панамским парням, вы станете обладателем двух миллионов рублей.

Для сравнения, с тем же коэффициентом можно поставить на то, что Элвис Пресли окажется жив, а Ким Кардашьян станет следующим президентом США.

- Люди, которые делают такие ставки, находятся всегда, - говорит исполнительный директор Первой СРО букмекеров России Олег Давыдов. - Ведь эксперты не могут предсказать все. Сколько сенсаций было уже на этом ЧМ!

Но не стоит думать, что такие ставки никогда не сыграют. В 2015 году перед стартом чемпионата Англии на победу в турнире скромного клуба «Лестер», который в предыдущем сезоне чудом спасся от вылета в низший дивизион, верили только самые твердолобые фанаты «лис» (это прозвище команды). С довольными улыбками букмекеры принимали у них деньги под коэффициент 1:5000. А девять месяцев спустя пришлось платить по счетам: команда сотворила настоящее чудо, став чемпионом Англии.

Как знать, может, такие же герои приехали на чемпионат в Россию в форме Ирана или Туниса — их шансы котируются 1:500.

Поставить можно и на околоспортивные события. Например, одна из букмекерских контор принимает ставки на то, что еще до конца чемпионата главный тренер сборной России Станислав Черчесов сбреет свои знаменитые усы. Вероятность этого события оценивает 1 к 69 – примерно как победа на турнире команды Сенегала.

СТАВКА НА ПАТРИОТИЗМ

Казалось бы, самое логичное – поддержать рублем свою сборную. Тем более, что коэффициент привлекательный. Если Кубок мира останется в Москве, вложенные деньги вернутся в 50-кратном размере.

Под такие условия деньги принимали до начала турнира. И даже две победы мало что изменили: лишь некоторые конторы скорректировали расчеты.

Но россияне все равно верят в своих. Примерно девять процентов ставок на будущего чемпиона мира – за команду Станислава Черчесова. И если по мнению букмекеров, Россия не входит и в десятку первых претендентов на чемпионство, то по объему ставок она на четвертом месте. На Испанию и Францию ставят меньше!

Кстати, футболисты уже сделали богаче своих соотечественников — по крайней мере тех, кто поставил на их выход из группы с коэффициентов 1:1,5.

- Успехи сборной России повысили доверие игроков к команде. Фаворитом эта команда никогда не была, но ожидания определенно выросли, - отметил Олег Давыдов.

СОСТОЯНИЕ ИЗ СОТНИ РУБЛЕЙ

В Интернете даже гуляет история о болельщике, который поставил на Россию 200 тысяч долларов (больше 12 миллионов рублей). Правда, не на победу в турнире, а на выход нашей сборной в полуфинал. Пока у него есть повод для оптимизма. А вот поставивший полтора миллиона рублей на то, что Россия не выйдет в четвертьфинал, наверняка сильно нервничает.

Букмекеры не могут раскрывать персональные данные своих клиентов, да и счастливчики не торопятся хвастаться неожиданным богатством. Поэтому истории удачи анонимные. Но даже за первую неделю чемпионата их набралось немало.

Один болельщик поставил тысячу рублей на гол Криштиану Роналду в матче португальцев с Испанией и итоговый счет 3:3. Финальный свисток сделал его на сто тысяч рублей богаче.

- Мало кто мог подумать, что Юрий Газинский забьет первый гол на чемпионате. Ставки у нас принимались по коэффициенту 1 к 20. Но кто-то рискнул поставить на него пять тысяч рублей, и заработал сто тысяч, - рассказал Александр Егоров.

Сорвать куш можно, даже рискнув сотней рублей — было бы везение. Такую сумму поставил игрок на то, что Россия выиграет у Египта 3:1, Сенегал одолеет Японию 2:1, а Япония с таким же счетом переиграет Колумбию. Это был так называемый экспресс - ставка сразу на несколько событий, которая выигрывает, только если правильно предсказаны все результаты. Коэффициенты в случае успеха перемножаются, в этом случае получился невиданный показатель 5320. И мятая сотня превратилась 530 тысяч рублей.

Звучит все это очень заманчиво, но не стоит забывать, что на каждую такую историю — тысячи проигрышей. К тому же, даже если улыбнется удача, с суммы куша придется заплатить 13 процентов НДФЛ.