От «врага Кремля» до врага Её Величества: Первый беглый олигарх вернулся на Родину

СЕГОДНЯ 18:30 2018-06-22T18:41:00+03:00

Капчук позирует на фоне Москва-сити. Когда он последний раз был в столице, ничего подобного здесь не было. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Корреспондент «Комсомольской правды» встретился с находящимся в розыске бизнесменом, добровольно вернувшимся в Россию из Лондона в надежде на амнистию [Эксклюзив "КП"]

Изменить размер текста: A A

- Я все еще нахожусь в розыске, поэтому сам подъехать к вам не могу. Но вот мой адрес, жду, - Сергей Капчук сразу превратил нашу встречу в шпионскую миссию. Каков сюжет: тайное место и разговор с фигурантом списка самых разыскиваемых персон по линии российского МИДа («номер 12-й», - представляется он). Капчук уже несколько дней в Москве. Первый за несколько лет подследственный бизнесмен, добровольно вернувшийся из Лондона на родину в надежде на амнистию.

Тайное место оказывается Центром международной торговли на Краснопресненской набережной. Заповедник гламура «нулевых»: юные богини разгуливают по вестибюлю на таких длиннющих шпильках, каких в практичной Москве средь бела дня давно не встретишь. Рядом хищно хохочет стайка «белых воротничков». Скоростной лифт мчит в офис бизнес-омбудсмена Бориса Титова. На входе говорю: «Капчук». Это и есть мой пароль.

Пятнадцать лет в бегах от российских судов явно не прошли для Сергея Александровича даром. Средиземноморский загар, феноменальная физическая форма, рекламная улыбка - он выглядит на добрый десяток моложе своих 45-ти. Глядя на него практически невозможно поверить, что первые шаги в политике он сделал еще в начале девяностых. Хотя хорошо помнят Капчука разве что в Екатеринбурге, где он был одним из самых доверенных лиц мощного в свое время губернатора Росселя. А настоящая известность настигла его только минувшей весной, когда он нежданно-негаданно оказался в эпицентре большого международного скандала с отравлением Скрипалей.

Рассказы Капчука о последних трех месяцах жизни похожи как сценарий еще не вышедшего фильма о Джеймсе Бонде, но историю нашего героя не понять без флешбеков (фрагментов из его прошлого).

Капчук уже несколько дней в МосквеФото: Михаил ФРОЛОВ

НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА

В 1997-м Сереже Капчуку 24 года, и у него звонкая должность заместителя представителя губернатора Свердловской области при президенте РФ.

- Время было такое, молодежь ценили, и карьеры делались быстро, - смеется он.

Сын руководителя Госбанка по Екатеринбургу (а попросту местный мажор) с развалом Союза начал работать в Центре экономических реформ под началом Андрея Илларионова (ныне живущего в США и яростного критика России). И параллельно помогал Росселю по его свердловским делам в Москве. Например, входил в комиссию по перезахоронению останков императора Николая II.

- Работал я на Старой площади (здесь располагается Администрация президента, - авт.), в третьем подъезде. В иерархии этот подъезд считался далеко не элитным, очень средненьким. Так что сильных мира того, Березовского, например, я видел, в основном, издалека. Работал как-то с Немцовым, он оставил неприятное впечатление. Спесивый слишком.

Уральский регион своему молодому полпреду в столице от щедрот выделил трехкомнатную служебную квартиру. Но таким странным макаром, что квартира почти сразу была переписана на жену Капчука и продана за два миллиарда неденоминированных рублей (по сегодняшщним рыночнам ценам тянет примерно на 20 млн.рублей). По фабуле уголовного дела средства от продажи жилья предприимчивый младореформатор присвоил. Хотя сам называет это дело политическим заказом. История с продажей квартиры, действительно, всплыла спустя несколько лет, когда Серге Капчук с головой ушел в политику и крупный бизнес.

ПОБЕГ ИЗ РОССИИ

В 2004-м Капчуку 31 год, и он постоянно мотается на допросы по делу о мошенничестве со служебной квартирой.

В борьбе с людьми, которых он называет рейдерами из «уралмашевской» группировки, он потерял Салдинский металлургический завод. С выборов губернатора Курганской области его сняли за день до голосования и тут же лишили депутатской неприкосновенности. Впереди недвусмысленно маячит срок за мошенничество с приватизацией квартиры.

- Я прекрасно понимал, как работали в те времена российские суды. Никаких иллюзий по поводу того, что меня посадят, я не питал. В один прекрасный день мне повезло: забыли переподписать подписку о невыезде. Я вышел от следователя, распустил свою охрану по домам и первым же рейсом улетел из страны, - вспоминает Капчук.

Сергей Александрович выглядит на добрый десяток моложе своих 45-ти.

СЕРГЕЙ ИБН АЛЕКСАНДРОВИЧ

2010. Капчуку - 37, он в Дубае. В тот год Россия договорилась с Эмиратами о взаимной выдаче разыскиваемых преступников. По запросу Интерпола обвиняемый в мошенничестве россиянин был арестован. Но прямо перед экстрадицией ему удалось бежать из-под стражи, отпросившись по нужде в уборную в здании изолятора временного содержания. Здесь на окне он обнаружил сетку. Оборвал с рубахи железную пуговицу и открутил ее.

- В Эмиратах мне ловить больше было нечего, поэтому я пошел пешком до границы с Оманом. С собой были поддельные документы. На полпути добрые люди подобрали меня и подвезли на верблюдах, - говорит Капчук.

В Дубае он бросал все, что нажито непосильным трудом. В карманах был билет до Лондона и несколько мелких купюр.

МЕНЯ ХОТЯТ ОТРАВИТЬ, КАК СКРИПАЛЯ

Март 2018 Капчуку 45, и он дает интервью по скайпу с двумя телохранителями за спиной.

«Я боюсь за свою жизнь, ведь я номер 12-й», - произносит Сергей. Номер 1-й из списка самых разыскиваемых россиян Николай Глушков при загадочных обстоятельствах погиб накануне. Еще за девять дней до этого случилась история со Скрипалями. На один день Капчук становится главным героем английских СМИ. Все телеканалы и газеты трубят о русском магнате, «последовательном критике Кремля», который может стать следующей жертвой в череде смертей русских эмигрантов.

- Я сразу понял, что из меня делают сакральную жертву. К тому моменту у меня уже сложилось четкое убеждение, что все смерти российских оппозиционеров подстроены западными спецслужбами. Паника? Ее не было. Я, действовал, быстро и решительно. В тот же день собрал вещи и уехал в Париж.

Первый беглый олигарх вернулся на РодинуФото: Михаил ФРОЛОВ

Уже из Франции Капчук дал еще одно интервью британскому телеканалу, где объяснился: да, его могут убить, но приказ отдадут не из Москвы, а из Лондона. Интервью на ТВ не вышло, зато в тот же вечер были заблокированы все счета и карты беглеца. И даже аннулированы его водительские права.

- В тот момент я окончательно уверился, что у меня не паранойя, - говорит он.

Весь следующий месяц росиянин колесил по Европе. Каждый день меняя города и отели, чтобы его не нашла резидентура британской разведки Ми-6. Ему нужно протянуть время. Через бизнес омбудсмена Бориса Титова и российских дипломатов идут сложные переговоры о том, чтобы его приняли в России и не арестовали прямо в аэропорту.

КРУЧЕ ДЖЕЙМСА БОНДА

Май 2018. Капчуку все так же 45, и он прячется в лесу около города Риека.

На границе с Хорватией у него отобрали паспорт и приказали срочно возвращаться в Лондон. Кольцо сжимается. Капчук нелегалом живет на квартире у своего племянника. В один из дней хозяйка присылает квартиранту СМСку «Нам нужно срочно поговорить».

- Все стало понятно. Меня вычислили. Похватав вещи, я побежал в чащу у обрыва, названивая всем российским знакомым, и ждал, пока кто-нибудь придет мне на помощь. Оставалось два пути: либо меня вернут в Лондон, либо я смогу добраться до России, - говорит Капчук.

Из российского посольства в Загребе выезжают три машины. Две из них ведут «хвосты» по ложному следу, а последняя, третья подбирает Капчука и везет в посольство - туда, где действует дпиломатическая неприкосновенность. Переговоры о вывозе Капчука в Россию шли три недели на уровне заместителя министра иностранных дел. В конце концов хорваты согласились предоставить 24-часовой коридор на вылет. Посол России и охрана сопровождают Капчука до кресла в самолете. До последнего была вероятность, что местная полиция перехватит его где-то по дороге.

В Лондоне все продумано на много шагов вперед.Фото: facebook.com

ГРАФА МОНТЕ КРИСТО ИЗ МЕНЯ НЕ ВЫШЛО? ПОСМОТРИМ

Капчук позирует на фоне Москва-сити. Когда он последний раз был в столице, ничего подобного здесь не было. Клочок земли с небоскребами напоминает ему о настоящем Сити, лондонском. Том районе, где он провел восемь лет.

- Туда я больше не вернусь в обозримом будущем, - говорит он. Статус Капчука в России пока остается подвешенным. Официально обвинения ему не предъявлены, но и уголовное дело не закрыто.

- По этим вопросам идет юридическая работа. Все другие российские изгнанники, которые хотят вернутся, сейчас следят, что теперь будет со мной. Планы большие. Вы обо мне еще услышите и очень скоро, - уверяет он.

КАРТИНКИ ИЗ ЛОНДОНСКОЙ ГЛУБИНКИ ИЛИ ГИД ПО ВЫЖИВАНИЮ ДЛЯ (очень богатых) ЧАЙНИКОВ

Российская диаспора в Лондоне насчитывает 300 тысяч человек. Не самую большую, но самую заметную часть среди них составляют беглые миллионеры и отпрыски богатых родителей. Сергей Капчук рассказал «Комсомолке», зачем российские бизнесмены вывозят в Великобританиию чемоданы с деньгами и какие типичые ошибки они при этом совершают.

- Почему Лондон стал такой меккой для богатых российских эмигрантов? Не Париж, не Берлин, не Рим.

- Надо понимать Великобританию. Там все продумано на много шагов вперед. Они знали, что настанет период, когда российский бизнес будет очень активно выводить средства за рубеж. И этот период будет не вечным. Они создали режим максимального благоприятствования. Происхождение денежных средств никого не волновало, хотя абсолютно все ходы были записаны. И это было сделано для того, чтобы когда этот денежный поток иссякнет, не дать возможность вернуть вывезенные капиталы обратно. Сейчас практически любой капитал свыше 50 тысяч фунтов у эмигрантов может быть арестован. То есть достать эти деньги практически невозможно.

- Получить политическое убежище в Великобритании просто? Чего это стоило вам?

- Я не был носителем государственных секретов и поэтому их не выдавал, если вы об этом. У меня было интервью в британском министерстве, где я подтвердил свое заявление, что в России меня преследуют совершенно определенные люди по политическим мотивам. Для политического убежища нужно иметь очень хороший кейс: у меня он был - четыре предвыборные кампании за спиной. Но большинство лондонских эмигрантов, которые находятся в розыске за Россией, там живут по линии Human Rights (права человека - авт.). Там очень легко доказать, что в российской тюрьме будут нарушены твое право на жизнь, на свободу. И тебя оставляют на острове из гуманитарных соображений. Но выехать оттуда ты не можешь.

- Какую самую безумную вечеринку русских олигархов вы видели в Лондоне?

- Сын одного русского миллиардера снял флигель в Кенсингтонском дворце, это там где жила принцесса Диана, а сейчас живет принц Гарри с Меган Маркл. Всех гостей заставили вырядиться в самые дикие наряды, которые они могли только придумать. Кто-то на ходулях ходил, какие-то шары летали, все разрисованные. Когда я пришел в обычном пиджаке, меня отказались пускать. Потом я у того же сына миллиардера был на юбилее на Кипре. Они за ночь спустили 400 тысяч евро. Я смотрел и думал: «Ё-мое, я бы новый бизнес-проект придумал на эти деньги».

- Для чего весь этот китч?

- Они приезжают туда с чемоданами бабла и хотят купить билет в «хай сосаети» (высшее общество - авт.). Но англичане же продуманные: они деньги берут, а билета в «хай сосаети» нет. Великобритания - это потомственная аристократия, очень консервативное общество. И тогда русская диаспора создала свое собственное фейковое высшее общество, где проходят какие-то свои балы, конкурсы красоты. Какие-то ряженые потомки якобы императорской династии Романовых там крутятся. Но, на самом деле, все эти детки богатеньких родителей там только покуривают травку и крутят диски. Почему-то все поголовно сейчас они стали ди-джеями. Но они не знают, что есть все-таки один способ стать своим в высшем британском обществе, причем абсолютно бесплатный.

- И какой?

- Это церковь. Как они говорят, это страна, которая находится под прямым управлением Бога. И когда ты приходишь в церковь и люди видят, что у тебя есть вера, ты становишься частью семьи. Тебе будут помогать, причем абсолютно бескорыстно, как родному. Именно так я нашел своих первых партнером по бизнесу в Лондоне.

- Но позвольте, в Великобритании исповедуют англиканство, а большинство русских православные.

- Это не важно. Все это христианство. Никто никого никуда не тащит.