«В 80 лет я буду петь романсы»: Пугачева раскрыла Меньшикову свои планы

СЕГОДНЯ 20:00 2018-06-22T20:40:53+03:00

Алла Борисовна рассказала, какой представляет себя через 10 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В конце мая Алла Пугачева стала гостей программы Олега Меньшикова «ОМ», которая выходит в Ютубе. Встреча двух легенд проходила в театре имени Ермоловой, которым руководит Олег Евгеньевич.

Послушать беседу звезд могли и их поклонники. Правда, цены на билеты кусались: самый дешевый билет стоил 7 тысяч рублей, самый дорогой — 45 тысяч рублей. Но зал был полный, все билеты были раскуплены. Пока программа не появилась на Ютубе. «КП» на прошлой неделе приводила цитаты этого интервью АБ об ее отношениях с Филиппом Киркоровым и знакомстве с Максимом Галкиным. Сейчас в Сети появились новые отрывки откровений певицы.

К примеру, Алла Борисовна рассказала Меньшикову, какой представляет себя через 10 лет.

- Сейчас мне 70 лет будет, а через 10 лет - 80. И будет написано «Алла Пугачева. Вечер романсов, - поделилась с коллегой Пугачева.

Примадонна подчеркнула, что по сей день благодарит за свою популярность поклонников. Мол, они все эти годы поддерживали ее.

- Я очень благодарна любви народа, публике, которая нас защищала, - сказала Алла Борисовна. - Вот говорят, звезда, певица, а я знаю, что у меня всегда была одна цель: я хотя бы на два часа хотела кого-нибудь сделать счастливым. И в зале у меня всегда были счастливые люди.