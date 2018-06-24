Тайное мировое правительство отрывает Сербию от России, чтобы создать Балканский халифат

СЕГОДНЯ 01:02 2018-06-23T14:43:18+03:00

Сейчас на Балканах заложена новая мина замедленного, но страшного действия - «Великая Албания». Объединение всех территорий, на которых проживают албанцы Фото: REUTERS

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Июнь богат на международные встречи высшего уровня. Саммит «большой семерки» в Канаде, закончившийся противостоянием Трампа и его западной «шестерки». Президент США досрочно улетел в Сингапур. На переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. За которые, считают аналитики, Дональд может получить Нобелевскую премию мира. Не авансом¸ как его предшественник Обама, а реально, если устроит ядерное разоружение на Корейском полуострове. В Китае прошел саммит ШОС (Шанхайской организации сотрудничества). Ее уже называют «большой евразийской восьмеркой». Здесь, в отличие от Канады, все закончилось мирно, главы государств дружно подписали совместную декларацию. Заодно Владимир Путин провел плодотворные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Все эти мероприятия широко освещались в мировых СМИ.

«ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ» В ТУРИНЕ

На этом фоне тихо, без всякой огласки в итальянском Турине прошло 66-е ежегодное заседание Бильдербергского клуба, который конспирологи называют тайным мировым правительством, зловещей «мировой закулисой». Повышенная секретность – традиция Клуба. Никаких официальных документов, голосований, интервью, даже случайных утечек в прессу. Участники связаны неформальным «обетом молчания». Поэтому считается, что именно здесь политическая, финансово-промышленная элита Запада решает судьбы планеты. В последние годы в русле демократизации, гласности Клуб завел официальный сайт, где публикует список участников и повестку дня. На этот раз 130 «бильдербергов» из 23 стран обсуждали следующие вопросы:

Популизм в Европе, вызовы неравенства, будущее рынка труда, искусственный интеллект, США перед выборами, свободная торговля, лидерство США, Россия,

квантовые компьютеры, Саудовская Аравия и Иран, мир «постправды», текущие события.

Но что порешили, кого заслушивали, неизвестно. Кстати, хотя обсуждали и Россию, официально никого из нашей страны на «тайной вечере» не было. Даже из кремлевских критиков, проживающих ныне на Западе. Последний раз на встрече был в 2015 году экономист Сергей Гуриев, эмигрировавший ранее во Францию.

ПРЕМЬЕР-ЛЕСБИЯНКА

Впрочем, есть один факт, наводящий на размышления. Еще в январе премьер-министр Сербии Ана Брнабич похвасталась, что председатель Клуба Анри де Кастри, бывший глава крупнейшей корпорации AXA, занимающейся страхованием и инвестициями, официально пригласил ее на встречу в Турин. Ей 42 года. Вот также в 2014 г де Кастри позвал на «тайную вечерю» молодого политика Макрона. Теперь он – президент Франции. Так что для Брнабич «смотрины» тоже могут стать трамплином в президентское кресло. В глазах западной элиты у нее есть несомненный плюс. Членство в неформальном клубе европейских лидеров, открыто объявивших о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Наряду с премьерами Ирландии Лео Варадкаром и Люксембурга - Ксавье Беттелем. В этом розово-голубом клубе Брнабич сменила ушедшую в отставку исландскую коллегу Йоханну Сигурдардоттир. Первую главу правительства в мировой истории, вступившую в официальный однополый брак.

Брнабич – откровенно прозападный человекФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Не стремятся ли «бильдерберги», олицетворяющие правящую элиту Запада, оторвать с помощью премьера-лесбиянки Сербию от России? – спрашиваю доктора политических наук Елену Пономареву, признанного специалиста по Балканам. – Москва потеряет в важном регионе единственного верного союзника. Больше там у нас никого нет!

- Такая опасность существует, - соглашается Елена Георгиевна. - Брнабич – откровенно прозападный человек. Училась в университетах Англии и США. Прошла обкатку в транснациональных структурах. Так что на заседание Бильдербергского Клуба даму пригласили не случайно. Но миссия ее гораздо шире, чем просто увести Сербию на Запад. Который настойчиво требует от Белграда определиться, с кем он. Руководство Сербии и так уже занимается политической эквилибристикой. В феврале этого года состоялся визит Сергея Лаврова в Сербию, приуроченный к 180-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Однако накануне визита президент Александр Вучичимел продолжительную беседу с руководителем английской разведки Ми-6. Ее содержание не известно, но сам факт встречи говорит о многом. После отъезда Лаврова Вучич провел переговоры с Ангелой Меркель. Их суть тоже не была предана огласке. Затем в Белград прибыл помощник госсекретаря США Уэс Митчелл с новым планом Вашингтона по Косово и Метохии.

Доктор политических наук, профессор МГИМО Елена ПономареваФото: Иван ВИСЛОВ

- Обхаживают «западные партнеры» сербского президента. Однако он Россию не бросает. 9 мая был в Москве на праздновании Дня Победы. Один из немногих зарубежных лидеров.

- Но такая эквилибристика между Москвой и Вашингтоном-Брюсселем не может продолжаться долго. Именно Запад, повторяю, требует от Белграда определиться, на чьей он стороне. Простые сербы - за Россию. И для них назначение премьером открытой лесбиянки – психоисторическое унижение.

- Представляю. Сербия – православная страна с консервативными традициями.

- Сербы стоят на ушах. Представитель ЛГБТ во главе правительства призвана расшатать устои общества. Обратите внимание: гей-парады здесь проходят за тройным оцеплением полиции с барражирующими вертолетами, поскольку сербская молодежь готова бить всех этих «розово-голубых». Пусть не смущает большое количество участников гей-парадов в Белграде в телевизионных репортажах. В основном это группы поддержки из Европы.

Впрочем, дело не в одной только Сербии. Запад вновь разыгрывает «балканскую карту». Несомненно, это обсуждалось за закрытыми дверями в Бильдербергском клубе с участием сербского премьера.

«ОТСТОЙНИК ДЛЯ МИГРАНТОВ И ТЕРРОРИСТОВ»

- В свое время Балканы стали формальной причиной начала Первой мировой войны. Убийство боснийским сербом Гаврило Принципом в Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. А что теперь нам грозит?

- Разрушив в начале 1990-х годов по жёсткому сценарию Югославию, Запад на этом не успокоился. Он стал интенсивно навязывать балканским странам так называемый европейский вектор развития. Сейчас события активизируются. В феврале Еврокомиссия представила новую стратегию по ускоренному включению в ЕС шести балканских стран: Албании, Боснии и Герцеговины, Македонии, Сербии, Черногории и даже частично признанного Косово. Причём, открыто объявлено, что Сербия не сможет стать частью ЕС, не признав независимость Косова.

- Зачем Евросоюзу «нахлебники»?

- Руководство ЕС хочет показать всему миру, что «Брексит» не ослабил их позиции. Евросоюз, дескать, без Англии не только живёт, но и расширяется. А поскольку продвижение на восток ограничено Россией, то вектор расширения направлен на юг. Хотя и здесь сработал антироссийский фактор – Евросоюз не хочет допускать сохранения, и тем болееукрепления позиций Москвы на Балканах. Также в ЕС обеспокоены растущей здесь экономической экспансией Китая и расширяющимся влиянием Турции. Противостоять этому и призвана риторика ускоренного приёма балканских стран в члены Евросоюза.

Брюссель цинично планирует, приняв балканские страны в ЕС, превратить их в «отстойник» для мигрантов с югаФото: REUTERS

Свою роль играет тесная интеграция ЕС и НАТО. Сначала новых членов принимают в Североатлантический альянс. Затем – в ЕС. После ряда процедур и внутриполитических реформ, фактически лишающих государства национального суверенитета .

Плюс Балканы - это дополнительный рынок в 20 миллионов человек. Здесь проходят важнейшие энергетические маршруты.

- И миграционные, на минуточку.

- Брюссель цинично планирует, приняв балканские страны в ЕС, превратить их в «отстойник» для мигрантов с юга.

Вы справедливо упомянули про Первую мировую, начавшуюся из-за теракта в Сараево. Сейчас на Балканах заложена новая мина замедленного, но страшного действия. Регион превращается в важный стратегический узел международного терроризма. Он имеет региональную специфику, проявляющуюся в двух проектах.

- Каких же?

- Первый – «Великая Албания». Объединение всех территорий, на которых проживают албанцы: Албания, Косово, Западная Македония (Республика Илирида), юго-восточная Черногория (Малесия) и северо-западная Греция (Чамерия)… Великая Албания уже создавалась в годы Второй мировой с помощью Гитлера и была его союзницей. После разгрома фашизма появилась коммунистическая Албания, часть территорий отошла социалистической Югославии. С развалом Югоcлавии идея албанского государства реанимирована.

Второй проект более масштабный - «Балканский халифат». За ним стоят Саудовская Аравия, Турция, частично – Иран. В потенциальные границы включают Албанию, Грецию, Болгарию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Сербию, Косово, Черногорию… Проекты смыкаются, поскольку речь идет о территориях, где большинство населения мусульмане. Какой вариант выберут Хозяева мировой игры – неизвестно.

Конечно, для раздрая на Балканах есть внутренние причины. Чересполосное проживание народов разных культур и вероисповеданий, имеющих свои исторические претензии, обиды и фобии; крайне низкий уровень экономического развития, высокая безработица, огромные долги, отсутствие социальной перспективы; высокая рождаемость в мусульманских семьях и т.д.

Второй проект более масштабный - «Балканский халифат»Фото: REUTERS

Но главную роль в дестабилизации региона играет внешний фактор. Первая «скрипка» принадлежит НАТО, США, Турции, Саудовской Аравии, крупным международным террористическим организациям и преступным группировкам типа запрещенных в России ИГИЛ, Аль-Каиды, ряду частных военных компаний и иностранных спецслужб (МИ6, ЦРУ, турецкая и иранская разведки).

Поскольку значительный сегмент населения исповедует ислам, регион стал важной зоной рекрутинга боевиков, отправляющихся в Афганистан, Ирак, Ливии и Сирию. Только в Боснии и Герцеговине активно действуют 46 военно-террористических лагеря. Есть такие лагеря в Албании и Косово. Возвращаясь из «горячих точек», боевики отдыхают здесь, лечатся, проходят курсы «повышения квалификации» и ждут новых приказов.

УПРАВЛЯЕМЫЙ ХАОС

- Неужели США, НАТО, тот же Бильдербергский клуб не понимают, что создание Халифата – угроза Европе и всему миру?

- Прекрасно понимают. И даже продвигают, финансируют проект. Задача так называемой мировой верхушки – разркушить сложившийся в Европе социально-политический порялок. Исламистские боевики лучше всех подходят для этой цели. Таран для разрушения Европы. Вспомните печальную судьбу Каддафи. Ливия при нем была стеной, защищающей Европу от беженцев с Африки. НАТО разрушило эту «стену», Каддафи убили. Путь беженцам был открыт. После «арабской весны», инспирированной Штатами, миллионы беженцев хлынули оттуда в Европу.

Следом пойдут боевики.

Заодно «Халифат» замкнет дугу нестабильности вокруг России:Кавказ, Центральная Азия, Ближний Восток, Балканы. Если там начнется заварушка, на газопроводе «Турецкий поток», других важных энергетических проектах России придется ставить крест. Руками албанских националистов, исламистских боевиков «мировая закулиса» надеется покончить с сербским православием.

Кроме геополитических дивидендов организаторы «управляемого хаоса» на Балканах рассчитывают получить барыши на торговле оружием, людьми, человеческими органами. И, конечно, на наркотиках. После оккупации НАТО в 1999 году Косово стало настоящим раем для наркоперевозчиков. За поставки героина в Европу отвечают сейчас около 30 албанских преступных группировок. По данным спецслужб, через их руки ежемесячно проходит от четырех до шести тонн героина, произведённого из афганского сырья. А годовой доход от торговли зельем составляет несколько млрд долларов. И это только официальные данные. Думаю, реальность намного страшнее.

Всего в рамках «балканского маршрута» действуют пять основных каналов доставки отравы в Европу: Албанский, Зеленый, Северный,«Д» и «Р».

- Неужели их нельзя оперативно прихлопнуть, коль все известны?

- Торговля наркотиками в мировом масштабе невозможна без поддержки банков, спецслужб, разведывательных структур, как государственных, так и частных крупных корпораций. Поэтому военные базы США в Косово – Кэмп Бондстил и Кэмп Филмсити, куда ежедневно приземляется по несколько транспортных самолётов, уверена, включены в наркотрафик. На мулах и ослах невозможно переправлять тонны афганского героина в Европу. Сначала это всё доставляется в Косово, а потом уже по албанской цепочке во все европейские города.

ЗАЧЕМ ТАМ СТРОЯТ МЕЧЕТИ

- Вербовочная деятельность всегда начинается в мечети, - говорит Елена Пономарева. - Поэтому важный фактор роста радикализации молодежи - строительный бум мусульманских культовых сооружений, продолжающийся на Балканах с середины 1990-х годов. Как правило, финансирование ведут частные компании и власти Саудовской Аравии, Кувейта, Малайзии, Катара, Ливии. Только в Сараево, столице республики Босния и Герцеговина, уже построено 140 мечетей, включая мега-мечеть Короля Фахда.В Косово после 1999 г на деньги королевского дома Саудов возведено 240 мечетей. Всего их в крае насчитывается 800. Практически, в каждом населенном пункте Македонии сегодня есть мечеть. Даже там, где не проживают мусульмане.

Как сказали бы китайцы, работает стратегия вей-ци – захват пространства в целях расширения зоны мусульманского сегмента. Только саудиты потратили около одного млрд евро на распространение ислама на Балканах: на строительство мечетей, премии мужчинам за ношение бороды, женщинам - за ношение бурки, на стипендии и поездки на учебу в Саудовскую Аравию.

ВОПРОС - РЕБРОМ

ПОЧЕМУ ДЛЯ НАС ВАЖНА СЕРБИЯ

- Россия никогда в истории Балкан не привносила в регион конфронтацию, а всегда старалась ее ликвидировать и помочь балканским народам отстаивать национальные интересы, сохранить культурные и религиозные традиции, - утверждает профессор Пономарева. - Напомню, до 2003 года российские миротворцы находились в Косово.

Обосновывая вывод миротворцев в апреле 2003 года, начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Анатолий Квашнин сказал принципиальной важности фразу: «У нас не осталось стратегических интересов на Балканах».Очевидно, что он высказывал не своё личное мнение. В Концепции внешней политики России 2016 года Балканы даже не упоминаются.

О каком влиянии можно говорить при таком подходе? Конечно, мы сохраняем культурно-гуманитарные связи, пытаемся развивать общественную дипломатию. Но все наши усилия меркнут по сравнению с работой, осуществляемой США, ЕС, Саудовской Аравией, Китаем... Только Штаты ежегодно выделяют на поддержку своего влияния в балканском регионе посредством НПО, СМИ и социальных сетей более 40 млн. долларов…

Россию и Сербию связывает не только историческое, культурное прошлое, православие. Сохраняются военно-техническое, энергетическое, экономическое сотрудничество. У нас там большие интересы в области нефтепереработки. Сербия, в отличие от Черногории, не поддержала западные санкции против РФ.

Это единственная крупная страна в регионе, не собирающаяся вступать в НАТО. Если сопротивление Белграда будет сломлено, фактически вся Европа станет натовской. Оторвав сербов от русских, Запад окончательно решит в свою пользу балканский вопрос - навсегда лишит Россию влияния в чрезвычайно важном геополитическом регионе мира, который мы долго считали своим.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Елена Георгиевна Пономарева – историк, обществовед и публицист, один из ведущих специалистов по новейшей истории Балкан. Профессор, доктор политических наук, президент Международного института развития научного сотрудничества (МИРНАС), заместитель директора Института системно-стратегического анализа (ИСАН). Автор семи монографий, ряда учебников и более 160 научных работ.