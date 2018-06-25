Урок государственной арифметики

СЕГОДНЯ 12:49 2018-06-25T12:55:25+03:00

Всё, согласно закону об архивах, должно в среднем 60 лет храниться в бумажном виде Фото: Алексей ФОКИН

Чиновник чаще всего наши деньги не бережет - пользуется привычным устаревшим шаблоном. В итоге, на ветер летят триллионы!

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Вот конкретный пример. Хотел как-то получить справку из архива, оказалось, что его цифровой версии не существует. Всё, согласно закону об архивах, должно в среднем 60 лет храниться в бумажном виде. Почему? Говорят: цифровать дорого. Взялся за калькулятор. Результат получился ошеломительный.

Сколько стоит архивохранилище?

Средний вес бумаги для хранения информации о зарплате на одного работника (100 г) и средний вес бумаги его учетной карточки (200 г). Умножаем на количество работающих: их по данным Росстата на май 2017 г. - 71,8 млн человек. Таким образом, общий вес бумаги в архивах 21 тыс. т. В стоимость бумаги надо добавить переработку леса, транспортные расходы, налоги. Итого – 2,1 млрд руб.

Площадь архивных хранилищ и офисных помещений составит 35,3 тыс. кв.м. Аренда за 60 лет (исходя из средних 630 руб./кв. м в месяц) - 16,126 млрд руб. Для обслуживания архива нужно 30-40 человек сотрудников охраны и учета (общая зарплата 1,497 млрд. руб.).

Получается, сам бумажный архив и его содержание в хранилище обходятся в 19,724 млрд руб.

Сколько стоит архивная бухгалтерия?

Для обработки персонифицированной документации бухгалтер в тратит на одного работника 3 часа, т.е. 210 млн часов на всех 70 млн работников. Это 73 000 лет. Средний трудовой стаж работника - 25 лет. В течении этого времени ему заполняют документы. Получается, общее временя на работу с документами - 1 825 000 лет. Совокупный фонд заработной платы бухгалтеров на это заполнение (исходя из ставки в 50 тыс. руб.) составит за 1,05 трлн руб.

Итог: общий расход на ведение и содержание архива на бумажных носителях стоит налогоплательщику 1,070 трлн руб.

Сколько стоит оцифровка бумажного архива?

В среднем в личном деле 1 человека - 24 листа. На 70 млн человек за 60 лет накапливается 100, 8 млрд страниц. Штат из 2,5 тыс. сотрудников сумеет оцифровать его в режиме ручного сканирования за 3 года.

Их фонд заработной платы (исходя из той же ставки в 50 тыс. руб.) составит 4,5 млрд руб. На технические средства потребуется ещё 100 млн руб.

Для хранения 210 000 терабайт данных требуется 840 серверных стоек. Их стоимость – 1,4 млрд руб., необходимая площадь под них – 1000 кв.м. Стоимость аренды этих площадей за три года составит 56,7 млн руб..

ИТОГО: оцифровки 6,06 млрд руб.

Альтернативная технологии архивирования только кадрового документооборота в 175 раз экономнее нынешней. Выгода сопоставима с годовыми бюджетами 5 российских областей. Почему же то, что очевидно школьнику, не видит наш чиновник? Да потому, наверное, что его мышление не натренировано на альтернативность решений. Он механически следует утвержденными схемами, шаблонами, инструкциями. В итоге имеем парад благоглупостей. Например, районирование территорий произведено так, что поселок одного района оказывается в десяти километрах от соседнего райцентра, но в ста от своего. Или, как недавно прозвучало на Прямой линии с президентом, ипотечная скидка дается семье после рождения второго ребенка, но не дается семьям с бОльшим количеством детей.