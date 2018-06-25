Опросы во "ВКонтакте" можно будет создавать в диалогах

СЕГОДНЯ 17:45 2018-06-25T17:45:22+03:00

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В социальной сети "ВКонтакте" обновились опросы: теперь их можно создавать в диалогах, менять их фон и длительность, переголосовывать и отмечать несколько вариантов ответа в опросе.

«Опросы 2.0 открывают ещё больше возможностей для обсуждений и захватывающих публикаций. Вы можете обмениваться мнениями с друзьями, составлять рейтинги и хит-парады, оценивать творчество талантливых авторов, проводить конкурсы и статистические исследования», - сообщает Вадим Дорохов, директор по развитию продуктов "ВКонтакте".

Теперь опросы позволяют изменять фон: выбрать любую предложенную иллюстрацию или загрузить свою. Кроме того, авторы опросов смогут указывать его срок действия. По его истечению голоса перестанут учитываться, а те, кто участвовали в опросе, получат уведомление с результатами. Также теперь появится возможность выбора нескольких вариантов сразу. Кроме того, если человек передумал отдавать свой голос какому-то определенному варианту или ошибочно нажмет на другой вариант, у него появится право переголосования.

Нововведения коснутся и бесед. Теперь устраивать опросы можно будет в общих чатах: по мнению разработчиков, такой вариант упростит принятие решения, когда нужен подсчет голосов.

Опросы также можно будет встраивать виджетами на сторонние ресуры. Новые функции уже доступные в веб-версии и обновленном приложении для Anroid. Нововведение появится на IOS в ближайшее время.