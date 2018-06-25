Жертвами мигрантов каждый день становятся 106 немцев

СЕГОДНЯ 17:59 2018-06-25T18:00:56+03:00

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День за днём крепнет дружба народов в житнице Евросоюза — Германии. Федеральное ведомство уголовной полиции (Bundeskriminalamt) опубликовало отчёт с говорящим названием «Криминалитет в контексте иммиграции». Где первая же фраза звучит так: «В 2015 и 16 годах в Германию прибыло 1,17 млн лиц, ищущих убежища. В 2017 году въехало ещё 186644 беженца». Как бы намекая, кто стали главными антигероям статистики правонарушений.

На 7 странице отчёта приводятся данные о странах происхождения людей, подававших заявления на статус беженца. Сразу за «большой тройкой» в лице Сирии, Афганистана и Ирака — внезапно, следуют государства, где никакой войны вроде бы нет: Албания (78,5 тыс.), Иран (50,7 тыс.), Эритрея (47,3 тыс. чел.). Представлена в этом перечне и Российская Федерация: в 2015-17 годах обладатели её паспортов запросили политическое убежище в ФРГ в количестве 22,6 тысяч душ.

— Речь по большей части идёт о выходцах с Северного Кавказа, — комментирует эксперт по российско-немецким отношениям, выпускник университета Пассау Андрей Шмидт. — Их миграция обычно носит экономический характер. Но германской службе по делам беженцев такие соискатели, естественно, рассказывают о якобы «политических притеснениях», тем более, что западные СМИ рисуют положение на российском Северном Кавказе самыми чёрными красками.

Изучать доклад можно долго. Например, как сказано на стр. 8, почти миллион беженцев (73% их последней волны) — это люди младше 30 лет, с двукратным преобладанием мужчин над женщинами. Учитывая, что для половозрастной пирамиды ФРГ характерны прямо противоположные тенденции, а «новые немцы», в отличие от коренных, склонны к многодетности, — в перспективе демографический состав страны может претерпеть серьёзные изменения. К этой цифре: примерно 1 млн молодых мужчин-беженцев, составляющих 1,2% населения 82-миллионной страны — мы ещё обязательно вернёмся далее, разбирая статистику изнасилований.

На странице 9 есть и хорошие новости — в 2017 году число подозреваемых в преступлениях (любых национальностей) снизилось примерно на 3% — до 1,97 млн. Но вклад «новых европейцев» в эту печальную сумму всё равно значителен. В том числе 599 тыс. подозреваемых в совершении преступлений являются «лицами ненемецкого происхождения [с миграционным прошлым]», а 167 тыс. — «лицами, претендовавшими на статус беженца». То есть прибывшими с последней миграционной волной после 2014 года. В процентном же отношении к общему числу подозреваемых в криминале — мигранты обеих этих категорий составляют 38,9%.

На стр. 10 приведена статистика по видам правонарушений. Так, 430 беженцев подозреваются в изнасилованиях. Это 9% от общего числа трагедий такого рода. Вроде бы немного. Но если вернуться к нашим предыдущим подсчётам, то получится, что мужчины-беженцы составляют примерно 1,2% населения страны, а количество дел о «нарушении сексуальной неприкосновенности» с их участием — почти в семь раз выше их статистической доли в обществе.

«Каждый третий мигрант-правонарушитель является подозреваемым сразу в нескольких преступлениях», — говорится на стр. 16 документа.

Самая скандальная часть доклада — на странице 54.

«Жертвами преступлений мигрантов в 2017 году стали 95148 человек, в том числе 39096 граждан Германии, что значительно больше аналогичного показателя за 2016 год (31597 чел.)».

«В сфере покушения на убийство и организации заказных убийств — жертвами преступлений, где подозреваемым проходит хотя бы один беженец, стали 112 немцев. (В 2016 году — 86). 13 жертв таких преступлений были убиты». (На самом деле их число может быть куда больше: если, например, человек в ходе нападения был «всего лишь» ранен и умер позже, в больнице, то де-факто это тоже убийство, де-юре — лишь покушение на убийство или разбой, которые проходят по другой строчке статистики — прим. «КП»).

«В сфере нарушений сексуальной неприкосновенности насчитывается 2706 немецких жертв преступлений с участием хотя бы одного подозреваемого из числа беженцев, что значительно превышает аналогичный показатель за 2016 год (1190 чел.)».

«Получается, жертвами различных преступлений мигрантов в среднем становятся по 106 немцев в день, — констатирует прочитавшее документ небольшое австрийское издание WochenBlick. — Крупные немецкие медиа этот доклад почти полностью игнорировали».