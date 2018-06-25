2018-06-25T19:35:46+03:00
Наука

На смартфоне живет в 10 раз больше микробов, чем на сиденье унитаза

Ученые назвали самые грязные места общественных туалетов
Ярослав КОРОБАТОВkpnauka
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Экран смартфона оказался местом куда более грязным, чем сиденье унитаза.Экран смартфона оказался местом куда более грязным, чем сиденье унитаза.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В жизни даже самого возвышенного романтика случаются суровые минуты, когда всем его существом овладевает неотложная необходимость добежать до ближайшего сортира. Зачастую, спасительной гаванью становится общественный нужник. И вот вы берете штурмом эту цитадель (как правило, все кабинки заняты, потому что в них навеки поселились самые неторопливые люди в мире) и обнаруживаете, что она не совсем похожа на храм гигиены и санитарии. Сиденье унитаза живописно украшают капельки «росы», нанесенные небрежным росчерком пера предыдущего посетителя, и всюду засели хищные микробы, готовые атаковать организм в любой момент. Какие места в клозете действительно являются самыми грязными? Насколько оправдана и рациональна наша брезгливость? Существует ли серьезная опасность подцепить в сортире какую-нибудь гадость. Этой животрепещущей проблемой озаботились ученые и совершили, как водится, ряд удивительных открытий.

Взвейтесь, соколы, «орлами»?!

Главный для русского человека вопрос: «Что делать?», в эту минуту, как правило, имеет совершенно определенный ответ. Но вот КАК делать?! Присесть на оскверненный варварами стульчак или взвиться над пропастью «орлом»? Микробиолог из Университета Лестера Примороза Фристоун дает нетривиальный ответ.

- Большинство кишечных инфекций «активируются» в организме попадая через руки в рот, - утверждает исследовательница. - Поэтому маловероятно, что атака микробов будет успешна, если вы опустите свою филейную часть на сиденье унитаза. Человеческая кожа покрыта слоем бактерий и грибков, которые действуют, как высокоэффективный защитный экран. Поэтому вполне достаточно протереть сиденье от видимой грязи влажной салфеткой (британский микробиолог наивно полагает, что они всегда должны быть под рукой каждого джентльмена, не говоря про леди - авт), или постелить на «кружок» туалетной бумаги.

А вот зависать в позе «орла» медики не рекомендуют. Это вредно для женского здоровья, считает физиотерапевт Брайан Гроган. В этом положении тазовым мышцам приходится слишком сильно напрягаться, чтобы справится с поставленной задачей, и это чревато выпадением органов малого таза у прекрасных дам.

Сортир - вне зоны доступа!

Реабилитацией честного имени стульчака мы так же обязаны Чарльзу Гербу, микробиологу из Университета Аризоны. Он подсчитал количество микробов и установил, что на поверхности мобильного телефона в 10 раз больше микроорганизмов, чем на сиденьях унитазов (вероятно привокзальные сортиры все же не были предметом исследования - авт). При этом мобильный телефон оказался гораздо более опасным источником инфекций, потому что мы постоянно держим его в руках и подносим ко рту.

- Самое интересное, согласно исследованиям 75 процентов людей используют смартфон во время посещения клозета. Никому не приходит в голову, что это устройство является «магнитом» для микробов, - поясняет Герба. - Все патогены, которые «прилипли» к нашим рукам в туалете оседают на его корпусе и экране. Поэтому соблюдайте два простых правила: не доставайте телефон в клозете и почаще протирайте его актибактериальной салфеткой.

Там на неведомых дорожках следы невиданных «зверей»...

Итак, стульчак не самое грязное место в сортире, однако сам нужник все же является заповедником для множества микробов. В человеческом организме живет в общей сложности около 1 килограмма бактерий, грибков, вирусов и другой живности. Обитают они в основном в кишечнике. Когда, посещая клозет мы производим «вторичный продукт», воспетый Владимиром Войновичем в сатирической антиутопии «Москва 2042», то микробы составляют от 25 до 54% этого «ценного» сырья. Среди них встречаются такие «хищники», как бактерии кишечной палочки, стафилококка, сальмонеллы, стрептококка, вирусы гепатита А, Е и ротавирусы... Когда вы нажимаете кнопку слива, то эти «звери» вырываются на волю с капельками воды и быстро оседают на достаточно большой поверхности, колонизируя двери, стенки кабины, пол, крышку унитаза и туалетную бумагу. Поэтому все, к чему вы будете прикасаться руками, будет населено маленьким бойким народом, способным уложить вас на больничную койку на недельку-другую.

- Казалось бы стоит вымыть руки и проблема будет решена, - говорит профессор Фристоун. - Но дело в том, что закрывая воду, вы чистыми руками будете касаться крана, который до этого десятки человек хватали грязными руками. Затем, чтобы высушить руки вы нажмете на залапанную кнопку пуска сушильного автомата. А напоследок схватитесь за одно из самых грязных мест - дверную ручку, все ее трогают (даже те, кто не моет руки), чтобы выйти. Поэтому уходя старайтесь использовать салфетки, локти, полу пальто, чтобы не унести с собой из туалета заразу, способную в прямом смысле отравить вам жизнь.

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