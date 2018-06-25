2018-06-25T21:29:18+03:00
В мире

Искали на российском ТВ пропаганду, но нашли лишь качественные шоу

Британский Журналист Бари Ронэй написал обзор программ, снятых RT, со звездами мирового футбола и остался крайне довольный
Мария БЕРК
Поделиться:
Телевизионная техника RT в районе Красной площади.Телевизионная техника RT в районе Красной площади.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Британская газета The Guardian опубликовала репортаж своего журналиста Барни Ронэя о том, как телеканал RT освещает Чемпионат мира по футболу в России. Заголовок обнадеживает: «Не верьте дурной молве: даже с Жозе Моуринью RT - очень хороший канал». Такую похвалу от британских репортеров не часто услышишь. Роней, действительно, оказался приятно удивлен работой команды RT, которую те проделали в преддверии соревнований.

«Оказалось, что RT, кремлевский англоязычный телеканал, гениален своей непредсказуемостью — какая подача, какой колорит! Все просто отлично! И смотреть интересно! По крайней мере, не-неинтересно, не-неотлично. И, надо сказать, не-неузнаваемо», - восхищенно пишет британец.

Даже рекламный ролик с балеринами, снятый специально к чемпионату, произвел на британского журналиста неизгладимое впечатление: «Заставка, созданная RT к чемпионату мира, - небесной красоты: хоровод умопомрачительных кадров с российскими балеринами, извивающимися как лебеди и бьющими по мячу в красиво мерцающем замедлении».

Но одних балерин мало, чтобы покорить сердце английского журналиста, поэтому в бой вступают зубры мирового футбола, ставшие на время чемпионата ведущими RT, - легендарный тренер Жозе Моуринью, бывший английский нападающий Стэн Коллимор и датский вратарь Петер Шмейхель.

«Шмейхель берет интервью у самого что ни на есть настоящего Джанни Инфантино и, к своей чести, закидывает президента ФИФА острыми вопросами о работе VAR (система видеопомощи арбитрам — авт.). Правда без особых успехов», - сетует Ронэй.

Правда, британец подготовился основательно и проштудировал и остальные программы, снятые к чемпионату мира российским каналом.

«Другое супершоу — это, разумеется, Коллимор. Мне нравится Коллимор как ведущий. Он хорошо осведомлён, всегда изучает факты, что приятно контрастирует с ужасной подготовкой некоторых экспертов из числа бывших звёзд спорта. Его шоу тоже сделано на отлично. Лучший эпизод — восхитительное интервью с Хави (бывший капитан испанской «Барселоны» - Ред.), в ходе которого Коллимор смотрит на виртуоза мяча с широкой сладострастной улыбкой, как оголодавший человек на полную тарелку вкусностей».

Упрекая RT в том, что канал транслирует в мировой эфир лишь одобренные факты, британский журналист закономерно задается вопросом: а доверяют ли американцы Fox News и представляет ли британский BBC взгляды жителей Ростова или Ирана?

Завершает свой обзор Барни Ронэй философским рассуждением: «Во время подобных событий есть надежда, что за счет лишь силы человеческого разнообразия, энергии присутствия всего во плоти происходящее может превратиться в нечто совсем иное, совершив незапланированную трансформацию. На данный момент всё, что у нас есть — это набор привлекательных, красочных, несколько отстраненных глянцевых картинок — что, как сказал бы Петер (Шмейхель — авт.), «очень, очень круто».

Ну и как это водится британская ода, восхваляющая креативные и интересные программы RT, не могла остаться незамеченной. Не прошло и пары дней, как сайт газеты The Guardian поменял оригинальный заголовок на менее хвалебный: «Шмейхель и Стэн добавили особого лоска программам RT о ЧМ-2018».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Члены ОНК посетили в СИЗО предполагаемую шпионку Карину Цуркан
МИД РФ предупредил о том, что сессия ОЗХО может обернуться политическими баталиями
Путин подписал указ о создании в Анапе военного технополиса
Пентагон заявил о поддержке дипломатических усилий по КНДР
США введут ограничения инвестиций для «крадущих технологии» стран
Суд продлил Навальному испытательный срок на год по делу «Кировлеса»
Нас все-таки остановили. Россия уступила Уругваю 0:3 и теперь сыграет 1 июля в "Лужниках"
Москалькова во вторник посетит в киевском СИЗО россиянина Одинцова
Замглавы МИД РФ Карасин обсудил с послом Молдавии резолюцию ООН по Приднестровью
Александр Овечкин болеет за сборную России вместе с Глушаковым
Бывший охранник бен Ладена задержан в Германии
Валентин Гафт болеет за российскую сборную в матче Уругвай-Россия из кардиологического отделения
В Госдуму внесли законопроект о миграционной амнистии для украинских беженцев
Лавров обсудил с главой МИД Судана развитие двустороннего сотрудничества
Россия проигрывает 0:2 Уругваю после первого тайма на ЧМ-2018
Спецслужбы Казахстана задержали восемь подозреваемых в подготовке терактов
Ученые выявили заболевание, которое в разы увеличивает риск возникновения рака
В Госдуме заявили о готовности России работать с новым главой ПАСЕ
"Вездесущая рука Москвы": глава СБУ обвинил Россию в нападении на цыган во Львове
МИД РФ подтвердил встречу Лаврова с советником Трампа 27 июня
На юге Франции произошла стрельба
Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-главы департамента Минкульта Бориса Мазо
Верховная рада предложила сделать всю рекламу в стране на украинском языке
В Госдуму внесли проект о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
Путин и Эрдоган подтвердили заинтересованность в расширении партнерских связей
Матч Уругвай - Россия: Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе россиян на игру
Матч Уругвай - Россия: Кавани и Суарес выйдут с первых минут в атаке уругвайцев на матч
Футболист сборной Англии пообещал оплатить татуировку проспорившей болельщице