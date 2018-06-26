Как звезды болели за сборную России в битве с Уругваем

СЕГОДНЯ 01:14 2018-06-26T01:17:53+03:00

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Вчера российская сборная проиграла 0:3 команде Уругвая. Слава Богу, обошлось без людоедских комментариев и шуточек над футболистами - наоборот, все, несмотря на печаль, постарались поддержать команду Станислава Черчесова. Матч был не самый простой, и наши игроки держались достойно. Их поддерживал и простой люд, и звезды. Рассказываем, как это было.

Наталья Водянова с детишками смотрела матч дома, во Франции. Но подготовившись как следует - дети нарисовали маме российский флаг на щеке, все надели шарфы с символикой российской команды. Супермодель - не самый спокойный болельщик: мама четырёх детей металась по всей комнате, переживая за нашу сборную. «Бороться до последнего» - написала Наташа в своём Инстаграме. Боролись, как могли.

natasupernova Russia we are with you Россия, бороться до последнего!

Олеся Судзиловская с друзьями смотрела футбол в караоке-клубе «Шансон». После матча актриса написала: «Спасибо нашей сборной за игру! Дзюба, браво! Настоящий боец! Отличный «дополнительный игрок сборной Уругвая» - омерзительное судейство.

Ярый болельщик, Гоша Куценко, который уже, кажется, окончательно сорвал голос с этим футболом, предложил своим подписчикам делать ставки. «Россия - Уругвай, давай - давай - давай! Я считаю, будет 2:0». К сожалению, его прогнозы оказались более, чем оптимистичными. Актёр болел в столовой театра Моссовета, вместе с сотрудницами в белых передничках. «Ну вот, как говорится, и все. Игра вошла в привычное для нас русло» - подвёл итоги матча Куценко.

goshakutsenko Ваши ставки господа!!!!)) победитель - в театр!) как минимум!) . _____________ #смотримфутбол#чм2018#чм#чм2018пофутболу#чмпофутболу2018#чемпионатмира#чемпионатмирапофутболу2018#чемпионатмира2018#чемпионатмирапофутболу#футбол2018#worldchampionship#worldchampionship2018#worldchampionships2018#worldchampionshipfootball2018#worldchampionshipfootball#allonfootball#football2018#вашиставки ?

Маша Кожевникова смотрела матч вместе со своими детишками - Ваней и Максимом. После игры актриса рассказала: «Ваня, к сожалению, почти угадал - сказал, что будет 3:1. Я не эксперт, но ребята за исключением первых 10 минут играли и вкладывались, как могли. Отмечу Дзюбу».

mkozhevnikova Россия вперёд!!! Удачи! @ivanbromaks смотрят на Вас!

Гарик Мартиросян понял причину поражения нашей сборной: «Случайность и осечка? Надеюсь, что это отсутствие некоторых ключевых игроков в сборной России и жуткая жара сказались на игре российских футболистов (а ведь как известно издревле, уругвайцам не бывает жарко».

Наш любимый болельщик, Евгений Петросян, пожелал футболистам удачи, опубликовав фото в спортивной футболке. «No Pasaran!» - написал юморист.

Экс-«ВИА Гра», Татьяна Котова, решила поддержать команду самым приятным способом, опубликовав эротическое фото. «Устроилась поуютнее на диване, чтобы поддержать сегодня сборную России!». После матча Таня написала: «Сегодня мы отдали победу команде Уругвая. Но это не поводу унывать - продолжаем играть. Давайте поддерживать дальше наших футболистов, а не отбирать у них силу нашей критикой. Они и так знают свои ошибки».

kottova Устроилась поудобнее на диване, чтоб поддержать сегодня нашу Сборную России в матче с Уругвай . Включаем ТВ в 17:00 и болеем всем сердцем за наших ребят. @dplyusnin @dubaimakeupartist #fifa #fifa18 #futbol #футбол

Ляйсан Утяшева и Павел Воля смотрели футбол на теплоходике, который для звездных болельщиков организовал журнал GQ. «Ребята, давайте, вся Россия с вами! Усы надежды!».

Напомним, что Иван Ургант запустил смешную акцию «Усы надежды», к которой присоединились многие россияне обоих полов - например, в шуточном клипе про нашу сборную, с растительностью над верхней губой щеголяет даже Полина Гагарина.

Писатель Сергей Литвинов, обладатель роскошных усов, написал: «Не, ну действие усов ограниченно, конечно. Зато потише крики по ТВ станут, какая у нас великая сборная».

litvinovsergei Не, ну действие усов ограничено, конечно.#усынадежды Зато потише крики по ТВ станут, какая у нас великая сборная.

Сайт kp.ru вел трансляцию матча Уругвай - Россия

ФОТОРЕПОРТАЖ - Сборная России по футболу проиграла команде Уругвая в Самаре

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