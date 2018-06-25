Краш-тест для сборной России: Уругвай нанес нашей команде первое поражение на ЧМ-2018 - 0:3

СЕГОДНЯ 19:15 2018-06-25T21:15:07+03:00

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Возможно именно так выглядит футбольный ад: невыносимая жара, и град абсолютно всех неприятностей, которые могли произойти – голевые ошибки, автогол, удаление, крупное поражение 0:3. Но с финальным свистком злополучной игры тест на стрессоустойчивость не закончился. До 1 июля, до 1/8 финала, российской сборной опять жить под прессом насмешек и недоверия. Но ей не привыкать. Может ей так даже лучше. Может только так она способна нас удивлять.

Цари, говорят, ненастоящие

Это было действительно адское пекло. Столбик термометра уверенно взял отметку 30 градусов, и не заметив этого, продолжил ползти вверх с упорством свихнувшегося альпиниста. За несколько часов до матча Самара напоминала город после зомби апокалипсиса. Улицы пусты, почти во всем центре перекрыто движение автотранспорта, местные сидят по домам, и только измученные приезжие, обернувшись флагами, вяло шляются по плавящемуся асфальту. У многих с собой были баклажки на 1,5 литра: местное «Жигулевское» в разлив – единственное, что возвращало их к жизни. И когда в жарком мареве этого города появилось два Ивана Грозных, больше всего они напоминали мираж.

На трибунах в Самаре.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но действительно два мужика в меховых шапках Мономаха, в жарких боярских шубах на плечах и с чемоданами на колесиках бодро шлепали по городу по направлению к набережной. Человеческое в них было только одно – шлепки-вьетнамки на ногах. «Зомби» тянули к ним руки с телефонами с просьбой сделать селфи, но задержать ход монарших особ могли лишь на мгновения. Куда шли Иваны Грозные, что им надо было в этом городе, куда потом исчезли – неизвестно. Но легенда о людях в шубах долго ходила по зажарившейся Самаре. Как и легенда о силе сборной России.

Водное перемирие

Чтобы болельщики не сомневались в реальности происходящего, в жару им на стадионе обещали выдавать бесплатную воду, а в фан-зоне хотели поливать из шлангов. Но при этом то и дело на телефон приходили тревожные сообщения о холодной воде в Волге, и опасном уровне УФ-излучения, а кроме того о возможной грозе. Она и разразилась. Но только на футбольном поле. И пришибла сборную России.

Уругвайцы на первых минутах открыли счёт и не упустили победу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но одно дело сидеть на трибунах в такую погоду. Совсем другое – бегать на поле. Так что объявления стартовых составов ждали как приговора – после матчей в такую жару футболисты очень тяжело восстанавливаются, и поэтому тренерскому штабу предстояло принять непростые решения, кого бросить в это пекло. В итоге в стартовом составе было немало изменений. Первое – поменялись оба крайних защитника. На этой позиции вообще должны быть двужильные игроки, с огромным объемом работы. И было вполне ожидаемо, когда вместо Жиркова на левый фланг вышел Кудряшов, а вместо Фернандеса справа появился Смольников.

0,0 по шкале борзометра

Но главное - вместо Головина в роли атакующего полузащитника вышел Алексей Миранчук. Эту замену ждали. У восходящей звезды сборной России Александра Головина много достоинств, но есть и один недостаток – иногда он заигрывается, распаляется, с излишней искрой идет в борьбу, и хватает необязательные желтые карточки. Так случилось в свое время в игре с Саудовской Аравией. И тот «горчишник» теперь висит на Головине мертвым грузом – еще одно предупреждение, и 17-й номер нашей команды должен будет пропустить следующий матч.

Вратарь россиян Игорь Акинфеев после второго пропущенного гола.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А с Алексеем Миранчуком – отдельная история. Ему всего 22 года, за него бились «Спартак», «Зенит» и «Рубин», и у него может быть не менее яркое будущее, чем у стоящего уже одной ногой в «Ювентусе» Головина. Вот только уровень наглости у Алексея на поле намного ниже, чем у его партнера по команде, всегда есть риск, что он не войдет в игру, затеряется в ней, не будет брать инициативу на себя и просидит весь матч у углового флажка вдали от боевых действий. Нет, так происходит далеко не всегда. А чаще всего ответ на вопрос, какого Алексея Мирануча мы увидим – смелого и инициативного или вялого, прячущегося за партнерами, - находится уже на первых минутах матча. И на этих первых он был так себе, и их хватило, чтобы понять, что без Головина у нас совсем другая команда.

Свод законов подлости

Но в начале матча у сборной России были другие антигерои. Первый из них - Газинский. Полузащитник, который вошел в историю, как автор первого гола ЧМ-2018, на 10-й минуте матча с Уругваем сделал все, чтобы у наших ворот появился момент. Сначала он дал неточный пас назад, прямо на ногу Сауресу, а потом прибежал назад и завалил Бентанкура. Суарес такие штрафные исполняет как пенальти – 0:1.

Наши не расстроились. Наши встрепенулись. Наши организовали пару очень опасных моментов у ворот Муслеры. А потом опять пропустили в свои. И тут уже был несчастный случай. Розыгрыш углового, дальний удар, и предательский рикошет от Черышева – 0:2.

Это уже был настоящий нокдаун. И разом замолчавшие трибуны и сборная России отходила от него долго. И вроде бы снова подняла голову. Но только для того, чтобы получить очередной удар в челюсть. Смольников умудрился схватить две желтых карточки, которые автоматически превратились в красную. Ошибки, автогол, удаление - все плохое, что может произойти со сборной на целом турнире, спрессовалось для нас в какие-то 36 минут матча с Уругваем.

Важнейший эпизод игры: Игорь Смольников будет удален с поля после этого подката.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Контрольный от Кавани

Второй тайм сборная России посвятила тому, чтобы поражение не превратилась в разгром. А заодно и показать, что она не опустила руки и готова сажаться дальше. Трудно рассчитывать на что-то большее, проигрывая вдесятером 0:2. Хотя иногда трибунам очень хотелось поверить в чудо. И когда Дзюба боролся в чужой штрафной, и когда Зобнин что-то придумывал у чужих ворот, и когда вторым нападающим на поле появился Федор Смолов, и когда Акинфеев тянул удары Суареса из-под перекладины. Но сила нашего волшебства в объеме работы, который российская сборная проводит на поле. В том, сколько она бегает, в том, как страхует друг друга, в том, как накрывает прессингом соперника на чужой половине поля. А вдесятером сделать что-то против такой сборной как Уругвай могут немногие команды мира.

Ликование болельщиков из Уругвая.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но не удалось - Кавани на последних минутах после углового запихал третий. Так что сборную России сдернули с небес и крепко приложили о землю. Хорошо, что это произошло сейчас, а не в 1/8 финала.

ВОПРОС ДНЯ

Как вам игра с Уругваем?

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России, член попечительского совета Центрального клуба «Динамо»:

- Ну как игра? Проиграли... Счет говорит сам за себя. Хотя... Если б не удаление - думаю, могли и на ничью свести. Я вспоминаю первенство Европы, где мы заняли третье место. Мы там проиграли испанцам 0:3, потом выиграли у голландцев и заняли третье место. Почему бы и не повторить?

Алексей КОРТНЕВ, лидер группы «Несчастный случай»:

- Ой, ругаться будут обязательно. Ну страна у нас такая. Единственная остроумная фраза в вышедшей недавно песне Семена Слепакова: «Один раз проиграете - снова станете г...» Истинно - так думают многие в стране. У наших ребят были нелепые ошибки. Но играли-то нормально!

Юрий ЛОЗА, автор-исполнитель:

- Эта игра мне была неинтересна. Тут главная задача - не покалечиться, не нахватать карточек. Считайте, товарищеский матч. А уровень команды проверяется в играх официальных. Вот следующая игра - она покажет нашу силу. А с Уругваем - отдыхали. Никто не станет выкладываться в таком матче.

Владимир ВИНОКУР, юморист:

- Игру не смотрел. Я занимался благородным делом - веселил публику. А футбол - это грустно.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель:

- Увы, ожидаемо. Чуда не произошло. Наша сборная не способна играть в футбол на уровне серьезных команд. Не играли хорошо - нечего и начинать.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Александр ШПРЫГИН, лидер фан-движения:

- Если бы наша сборная выиграла все три игры в группе, то перед игрой 1 июля 1/8 в «Лужниках» настроение могло быть шапкозакидательским. В 2008-м на Евро из группы вышли нелегко, зато сотворили сенсацию в плей-офф.

Сергей МАРКОВ, директор Института политических исследований:

- Старались по полной. Надо бы нашу энергию дополнить лучшей техникой и лучшей тактикой. Ну как крошечный Уругвай может набрать прекрасных игроков больше, чем огромная Россия?

Александр СЕМЕННИКОВ, депутат Мосгордумы:

- Поражение страшно не само по себе, а последствиями в виде потери уверенности и необходимостью искать новые командные решения.

Сайт kp.ru вел трансляцию матча Уругвай - Россия

ФОТОРЕПОРТАЖ - Сборная России по футболу проиграла команде Уругвая в Самаре

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