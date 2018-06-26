Как работают спекулянты: «Продаю Аргентина - Нигерия. Последний шанс увидеть Месси на ЧМ!»

СЕГОДНЯ 01:26 2018-06-26T01:46:58+03:00

Как заверили продавцы, пройти на стадион можно по чужому билету - лишь бы был настоящий фан-айди, имя на билете никто не смотрит. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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Окрестности стадиона «Спартак» в день матча Тунис - Бельгия напоминали большую ярмарку. Как же хочется попасть на игру, а билета нет. И никаких шансов купить его? Ведь весь последний год нас уверяли, что это невозможно: пройти на стадион могут лишь обладатели билета и паспорта болельщика. Оба документа именные, да еще и с фото, так что осечки исключены. Оказалось, возле стадиона свои правила.

Идти на дело одна я побоялась и позвала в напарницы подругу Женю. Как люди, далекие от футбола, мы сделали единственно возможные ставки: я - на декольте, она - на короткую юбку. Битых полчаса мы бродили у «Спартака», разыскивая спекулянтов. Оказалось, они клюют на объявление на клочке бумаги: Need a ticket.

- В Сочи быстро купили, а тут прям засада какая-то, - признались нам молоденькие болельщики, прятавшие листочки каждый раз при появлении полицейских. - Попробуйте ближе к метро, там полиции меньше. Дороже 300 долларов не берите, этот матч того не стоит. Мы вообще в пределах десятки (10 тысяч рублей. - Авт.) хотим.

- Ту хандред фифти энд ю кэн гоу, май гелз, - марокканец хотел впихнуть нам места 3-й категории (углы трибун за воротами) по 250 баксов - это в 2,5 раза дороже реальной цены.

- Давай помогу, - вызвался бородач, как выяснилось, болельщик Вашди из Иордании, который тоже искал себе билет. Учился в Киеве на врача, потому знает русский.

Как заверили продавцы, пройти на стадион можно по чужому билету - лишь бы был настоящий фан-айди, имя на билете никто не смотрит. И подруга провернула невозможное - уболтала Вашди сделать нам паспорт болельщика по его билетам (вывод: короткая юбка бьет декольте). Наш иорданский ангел-хранитель собирался в Питер на полуфинал, билеты («честно купил на сайте ФИФА») были у друга, который спал под забором «Спартака». Протерев глаза, иорданец достал из авоськи упакованные в целлофан новенькие билеты. На них цена - 480 долларов.

Паспорта болельщиков выдают тут же. Волонтеры в белом шатре сработали оперативно: показали вход, выбили, как в банке, талончик. Центр выдачи фан-айди хоть и палатка в поле, но упакован не хуже городского офиса: табло электронной очереди, длинный ряд окошек, повсюду компьютеры и мониторы. Все, что от нас требовалось, - предъявить российский паспорт и билет на любой матч, по очереди мы показали один и тот же полуфинальный. 30 секунд ушло, чтобы заполнить анкету (вписать прописку и оставить автограф), еще 10 - сделать фото тут же у стойки. А уже через минуту паспорта болельщика у нас на руках. А ведь говорили, их просто так не получишь: проверка личности занимала три дня. Есть судимость или хулиганил на матче - до свидания.

- Нас на игру по чужим билетам пропустят? - спросили мы у сотрудников центра.

- Конечно, это обычная практика, - улыбнулись девушки. - Наслаждайтесь!

На прощание Вашди объяснил нам, как распознать подделку. В правом нижнем углу билета есть переливающаяся эмблема - на оригинале ее не сотрешь даже ногтями. А еще надо просветить билет на солнце: в центре, вокруг названия стадиона и адреса, появится квадратная окантовка.

- Не слышал, чтобы в России была подделка, но в Киеве 6 лет назад на финале чемпионата Европы я так попал на 2000 долларов, - объяснил Вашди.

В соцсетях идет настоящая торговля: одни болельщики билеты ищут, другие - предлагают.

КОММЕНТАРИЙ ФИФА

Учитывая огромный спрос на билеты, FIFA напоминает всем футбольным болельщикам, что единственным официальным сайтом по продаже билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 является FIFA.com/bilet. Билеты, приобретенные через другие источники, будут автоматически аннулированы, а их владельцам будет запрещен вход на стадион и отказано в компенсации.

FIFA считает незаконную продажу и распространение билетов серьезной проблемой и тесно сотрудничает с местными органами власти, в том числе с организациями по защите прав потребителей, с целью выявления фактов незаконной продажи билетов и пресечения такой деятельности.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Что грозит перекупщикам?

Суммы штрафов за перепродажу и подделку билетов на чемпионат мира внушительные. Для организаций - от 500 тысяч до 1,5 млн. рублей. Возможно и иное наказание - приостановка деятельности до 90 суток.

Продавцам-частникам придется выплатить штраф, в 20 - 25 раз превышающий оригинальную стоимость. Но не менее 50 тысяч рублей.

КСТАТИ

Ушли в интернет

Русских, продающих билеты у стадиона, не встретишь. Они все в Телеграме. В одной из групп 2000 человек, сообщения сыпятся ежеминутно: «Продаю 2 билета 1.8 Ростов по 15 тысяч за штуку», «Продаю Аргентина - Нигерия, самый крутой ВИП. Частная ложа. Парковка, дворецкий, шведский стол. Последний шанс увидеть Месси на ЧМ, до следующего он не доиграет! Дешево не отдам», «Продам 4 билета, на трех могу напечатать ваши ФИО и названия команд на всех четырех».

«Полуфинал в Питере? Да без проблем, - продавец отвечает нам без промедления. - Пакет 4 штуки - 300 тысяч, все билеты первой категории. Распечатка при вас в автомате в Москве с вашими именами».

Это считается 100-процентно надежным: автоматы работают от ФИФА. Откуда у спекулянтов такая возможность - вопрос открытый…