52-летняя Ирина Салтыкова покорила Инстаграм фигурой в сексапильном бикини

СЕГОДНЯ 01:55 2018-06-26T02:10:24+03:00

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Ирина Салтыкова проводит летний отпуск на Лазурном берегу: певица отправилась позагорать в Монако. Артистка делится яркими и позитивными отпускными снимками в своем Инстаграме, рассказывая поклонникам о природе, достопримечательностях и кухне Монте-Карло. Не обошлось и без пляжного фото: Ирина опубликовала на своей страничке кадр, на котором она сфотографирована в сексапильном розовом бикини. Салтыкова загорает, лежа на пляжном шезлонге и подставив загорелую спину солнышку. Фолловеры певицы в очередной раз восхитились, как шикарно она выглядит: не так давно Ирина отметила 52-й день рождения. Но на пляжной фотографии в бикини она смотрится, словно 20-летняя девушка.

- Солнце совсем меня расслабило, - кокетливо подписала Ирина кадр.

irinasaltykova_official Солнце совсем меня расслабило))))

Похоже, звезде 90-х удалось найти рецепт молодости. К слову, в чем секрет моложавости и красоты ее мамы, в Инстаграме рассказала дочка Салтыковой Алиса. По словам девушки, главное – позитивный настрой, именно он позволяет сохранять душу и тело молодыми.

- Хочу рассказать мамин секрет молодости, как оставаться всегда такой, - рассказала Алиса. - Нужно оставаться ребенком в душе. Маленькой, хорошей, веселой, немножко избалованной девчонкой. Всегда. И когда ты такая в душе, из тебя исходит позитив, из тебя уходит взрослый негатив, переживания никчемные, никому ненужные. Тогда у тебя на лице счастье, радость, белоснежная улыбка в 33 зуба, которую мы все знаем. Мамуль, не меняйся! Увидим ее через 20 лет, ничего не изменится.

30-летняя Алиса пошла по стопам своих родителей и тоже стала певицей – правда, эстраде девушка предпочла рок. Дочь Салтыковой училась в Лондоне и осталась там делать карьеру.

- Она очень крутая: получила вокальное и актерское образование, заключила контракт с продюсером и записывает альбом. Хочет покорить западный мир, - с гордостью рассказывает Салтыкова о дочке.

irinasaltykova_official Всем хорошего дня!!)

Артистка признается, что Алиса – главный стимул всех ее успехов, ведь после развода с певцом Виктором Салтыковым Ирина осталась одна с ребенком, и ей всего пришлось добиваться самой. К семейной драме добавилась болезнь - в 30 лет артистка заболела раком.

- Я не люблю это произносить. Честно говоря, тогда я даже не думала, что если меня не станет… И все, и конец. Я об этом не переживала. Я переживала о родителях. Об Алисе, что она останется без меня. У меня была уверенность, что, наверное, вылечат, - рассказывала Салтыкова в эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека».

К счастью, болезнь отступила и больше не возвращалась. Теперь главная мечта певицы – дождаться внуков. Но ее дочь Алиса не торопится замуж. Ирина считает, что ей не нужно было публично рассказывать многие вещи о своем браке с Виктором Салтыковым – возможно, именно поэтому Алиса теперь не хочетидти под венец.

- Наши дети достойны того, чтобы их мир хотя бы какое-то время был немного сказочным. И самое страшное, что поняла я это уже с возрастом. Сейчас я могу говорить Алисе все, что угодно, но у нее перед глазами были наши отношения с ее отцом, - уверена певица.