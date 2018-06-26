2018-06-26T10:19:16+03:00
Звезды

Актриса Мария Миронова заявила, что ее ограбили в центре Москвы

Однако в полиции этого пока не подтверждают
Семен ЕЛЕНИН
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Подробностей этой истории Миронова пока не сообщаетПодробностей этой истории Миронова пока не сообщаетФото: Александр РОГОЗА
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Известная актриса Мария Миронова сообщила, что стала жертвой ограбления.

«Друзья, меня сегодня ограбили прямо на Садовом кольце. Ирония судьбы. Будьте бдительны!» - написала звезда фильмов «Статский советник» и «Ночной дозор» на своей страничке в Instagram.

Подробностей этой истории Миронова пока не сообщает. По неподтвержденным данным, актриса лишилась сумочки с документами и деньгами.

Однако в столичной полиции информацию об ограблении пока не могут не подтвердить, ни опровергнуть.

- В сводках за минувшие сутки подобных происшествий на Садовом кольце нет, - сообщил «Комсомольской правде» дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Между тем, подписчики Марии Мироновой выражают в комментариях ей свои соболезнования. И, конечно, расшифровали фразу про «иронию судьбы». С прошлой недели по Первому каналу показывают сериал «Садовое кольцо». Миронова исполняет в нем главную роль. В одной из серий ее героиню действительно грабят.

Напомним, что 45-летняя Мария Миронова является дочерью легендарного советского актера Андрей Миронова и Екатерины Градовой, знакомой зрителям по фильмам «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».

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