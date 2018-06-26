Рецидивист бежал из колонии, чтобы убить мать восьми детей за общение в Viber

СЕГОДНЯ 13:52 2018-06-26T14:08:21+03:00

На допросе убийца сообщил, что супруга сама заявила ему о намерении расторгнуть брак Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Жителя из Саратовской области осудили на 21 год за жестокое убийство супруги [видео]

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Бежавший из колонии-поселения 44-летний заключенный Сергей Дубовицкий получил 21 год тюрьмы за убийство свое 38-летней супруги Светланы Дубовицкой. Супруги растили шестерых совместных детей. Также Светлана воспитывала еще двух детей от другого брака.

Драма разыгралась 29 декабря 2017 года. Осужденный в 2014 году за вооруженное нападение с ножом на 18-летнего подростка Сергей Дубовицкий узнал, что его супруга готовится встретить Новый год в компании неизвестного ему мужчины. Накануне он приглашал Светлану на свидание к себе в колонию, но та ответила ему отказом.

"Дубовицкий бежит из колонии, что находится в 50 километрах от его села. К вечеру приходит домой, и слышит разговор жены по телефону с неизвестным. Осужденный забирает у жены телефон и просит старшего сына открыть ее переписку в приложении Viber. Прочитав чужие сообщения, он убивает супругу ножом. На глазах у детей он наносит ей 40 ножевых ранений" - сообщила подробности представитель СК России по Саратовской области Екатерина Котлова.

После убийства эксперты выяснили, что Светлана Дубовицкая была беременна 9 ребенком (впоследствии всех 8 детей передадут в реабилитационный центр для их постоянного устройства в приемную семью или приют).

На воле встретить Новый год рецидивисту не дали - поймали на следующий день. Дубовицкий набросился на полицейского с ножом, но был задержан.

На допросе убийца сообщил, что супруга сама заявила ему о намерении расторгнуть брак. Написала ему об этом в приложении Viber.