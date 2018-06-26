27 июля Луна станет багровой на рекордные 4 часа

СЕГОДНЯ 14:20 2018-06-26T14:22:37+03:00

"Кровавая" Луна будет висеть на небе очень долго.

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О череде грядущих и весьма редких небесных явлениях событиях предупредил Московский Планетарий.

6 июля Земля окажется в афелии — то есть, отойдет от Солнца на самое дальнее расстоянии – 152 095 566 км. Но станет сближаться с Марсом. 27 июля от Земли до него будет всего 58 миллионов километров. Это очень близко. Подобное взаимное расположение планет называют Великим противостоянием. «Круче» него только Величайшее противостояние, когда Марс еще ближе. Как, к примеру, в августе 2003 года. Тогда до него было меньше 56 миллионов километров.

Земля и Марс то сближаются, то отдаляются.

Видимый размер приближающегося к нам Марса увеличится почти в 2 раза по сравнению с «июньским» и почти в 5 раз по сравнению с «январским». Примерно в 3 раза возрастет и его блеск. При этом, как обещают астрономы, детали ландшафта соседней планеты будут видны даже в небольшой любительский телескоп. Москвичи смогут приглядеться более основательно. Московский Планетарий с 21:30 до часу ночи организует у себя специальные наблюдения под названием «Взгляд в телескоп. Марс».

Видимый размер Марса заметно увеличится.

Найти Марс на небе будет проще простого. 27 июля он окажется прямо под Луной, с которой как раз в эту ночь случится полное лунное затмение — самое долгое в XXI веке. Его продолжительность составит 3 часа 56 минут (с 21:24 мск до 01:20 мск). Полная фаза затмения продлится 1 час 44 минуты (с 22:30 мск до 00:14 мск) и будет хорошо видна практически на всей территории России.

Луна становится "кровавой", когда попадает в тень Земли.

Снимки, сделанные последовательно, демонстрируют, как меняется цвет Луны во время затмения.

В процессе затмения Луна, которая войдет в тень Земли, приобретет мистический багрово-красный оттенок - «кровавый», как его еще называют. Зрелище обещает быть потрясающим: два «кровавых» объекта на небе — огромная полная Луна и сверкающий почти столь же ярко «рубин» Марса под ней. Главное, чтобы пасмурно вдруг не стало.

Луна и Марс 27 июля 2018 года во время полного лунного затмения.

С 28 по 30 июля с неба будут сыпаться метеоры потока Южные дельта-Аквариды. Не густо - астрономы ожидают по 15-20 штук в час со стороны созвездия Водолей.

Считается, что Южными дельта-Акваридами намусорил некий объект, который разрушился, образовав две кометы - Марсдена (Marsden) и Крахта (Kracht).