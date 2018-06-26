Диакон монастыря на Никольской: «Не монашеское это дело, смотреть, как наши проигрывают»

СЕГОДНЯ 14:22 2018-06-26T14:45:30+03:00

Корреспондент «КП» побеседовал со священнослужителем, который живет сейчас практически в фан-зоне [фото, видео]

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Никольская улица стала настоящей Меккой для иностранных болельщиков. Рядом Красная площадь и Кремль. По другую сторону - метро (станция «Лубянка»). И вдоль дороги - десятки кафе и ресторанов. По иронии судьбы в самом центре этой вакханалии расположился Заиконоспасский мужской монастырь. Вечером из его нижнего храма через открытые двери доносятся песнопения (во имя Отца, и Сына, и Святого Духа), которые тонут в футбольных кричалках. Болельщики забираются на фонарные столбы. Пьют пиво. Поют короткие псалмы, призывающие свою команду идти вперед. И приплясывают как Попандопуло. У них свое священнодействие.

Я заглянул в монастырь в будний день - после утренней службы. И сразу встретил келаря по имени Игорь (келарь - это тот, кто заведует монастырским столом, - прим. авт). Молодой человек не является монахом, а потому может выйти за ворота монастыря без благословения батюшки. И то, что там творится последние две недели, Игоря не только угнетает, но и не дает спать.

- Окна моей кельи выходят как раз на Никольскую, - рассказал он. - И я с этим чемпионатом почти перестал спать. Болельщики сходят с ума. Беснуются. Вот, например, посмотрите.

Игорь достал айфон и запустил небольшое видео, которое сам и снял. На нем болельщики из Туниса, развернув красный флаг, жгут файеры, орут что-то на своем - арабском и, по всем признакам, пребывают в экстазе.

- Мы бы вставили пластиковые окна, - говорит келарь, - да нам не разрешают. Говорят, что нарушится облик города. А они, эти люди, разве не нарушают его? Особенно когда ломают скамейки. Карабкаются на фонари. Бьют бутылки. А утром коммунальщики приводят улицу в божеский вид.

В общем Игорь не болельщик ни разу. Хотя и ждет финальной игры как манны небесной.

- И все-таки нужно иметь терпение, - сказал мне диакон Ираклий, живущий в соседней келье. - Ну да, ребята хулиганистые. Но кто из нас без греха?

Никольская улица стала настоящей Меккой для иностранных болельщиковФото: Павел КЛОКОВ

В это время мимо нас прошмыгнули в храм двое темнокожих ребят. Оба в шортах. Священнослужитель сказал, что по правилам в таком виде запираться в монастырь запрещено. Но патриарх Кирилл благословил всех приезжающих и разрешил. Все-таки в Москве не январь. Почти плюс тридцать на термометре.

- Многие туристы думают, что у нас тут вход в метро, - улыбается Ираклий. - Или музей. Кто-то сворачивает в арку, думая, что он сквозной и ведет к станции «Площадь Революции».

- Ну а вы сами-то футбол смотрите? - спросил я у диакона.

- Не монашеское это дело, - сверкнул глазками тот. - Да и было бы на что смотреть.

- Как? Первые две игры выиграли.

- У кого? - протянул иронично священнослужитель.

После чего мне окончательно стало ясно, что он в курсе турнирной таблицы.

По словам Ираклия, в монастыре проживают 15 монахов и 5 священников. При этом окна выходят на Никольскую улицу только у четырех, у остальных они выходят во двор, где ночью туристов нет.

- Кто знает, где мы окажемся завтра, - философствовал диакон. - Может, очутимся в лесу на самой окраине мира. И еще скучать будем по всей этой толпе и городскому шуму.

- Россия победит! - раздался чей-то слабый и робкий голос.

После чего половина Никольской взрывается и, повторяя, скандирует:

- Россия победит! Россия победит!

- Главное, это вера, - улыбается Ираклий, пожимает мне руку и скрывается в дверях храма.