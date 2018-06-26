2018-06-26T14:41:30+03:00
Звезды

Наталья Штурм голой грудью утешает россиян после поражения от Уругвая

Исполнительница песни «Школьный роман» скрасила горечь поражения серией пикантных фотографий
Ольга АНТОНОВА
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Наталья Штурм тоже болела за нашихНаталья Штурм тоже болела за нашихФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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25 июня сборная России проиграла сборной Уругвая, и это поражение стало большим разочарованием для русских болельщиков. Звезда 90-х Наталья Штурм тоже болела за наших в спортбаре, однако, будучи в это время за рубежом, была неприятна удивлена, что все остальные фанаты в заведении болели за Уругвай.

Как призналась сама певица, ее такое отношение к российской сборной обидела, и она ушла после первого матча. Но не пошла спать, а решила через инстаграм утешить миллионы русских фанатов. Способ Штурм выбрала своеобразный: опубликовала пляжную фотосессию, где предстала без ничего. В принципе, в обнаженном виде певицу подписчики ее инстаграма уже видели не раз, но Наталью это не остановило. В конце концов, 51-летней Штурм есть чем похвастаться.

nataliashturmnataliashturm
Чтоб не расстраивались за футбол, я вам радость в пост)
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Напомним, впервые взбудоражило общественность своими снимками в стиле ню звезда 90-х в прошлом году, когда опубликовала фото топлесс из Испании. Потом была фотосессию, где женщина прикрыла грудь цветочным узором, шоколадом, беконом, паприкой и даже ломтиками лосося. Запомнилась поклонникам и снимки, где исполнительница хита «Школьный роман» предстала, обмазанной шоколадом. Что еще придумает затейница-певица? – гадают поклонники. Ждем, ведь купальный сезон только начался.

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