«Давай разведемся!»: Лариса Гузеева откровенно рассказала о расставании с мужем

СЕГОДНЯ 16:29 2018-06-26T16:40:58+03:00

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Ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева всегда предельно откровенна во время эфира, она часто рассказывает о своей семейной жизни и о том, как строятся ее отношения с мужем Игорем Бухаровым. Так, недавно, например, она призналась, что перед тем, как пожениться, известный ресторатор обещал, что актриса не будет касаться никаких бытовых обязанностей, а будет только «сидеть и пилить ноготочки». Но за 20 лет, что пара провела в браке, этого не случилось. Лариса все делает по дому сама, более того, подписывает все кастрюли в холодильнике, чтобы семье было удобно и понятно ориентироваться. Однако, не так давно, известная актриса осталась с дочерью одна. Оказалось, что супруг на время съехал из их общего жилища, поскольку в семье назрел серьезный кризис.

«Мы с Игорем пережили очень непростую зиму, — сообщила Гузеева в программе «Идеальный ремонт». — Все, что я говорила ранее о нашем расставании, правда. Нет дыма без огня. Мы вместе с Игорем уже 20 лет, всякое бывает. Наши мозги включились, мы решили не смешить страну. То, что произошло с нами, пережить можно, и мы пережили. Но семейный кризис еще не преодолен. Игорь не будет со мной в день, когда я войду в дом после ремонта. Пока не будет. Спасибо всем за ваше участие. Слава богу, мы со всем разобрались, развода не будет».

Сейчас Игорь отдыхает в Болгарии с тещей, а Лариса находится в Москве. У нее продолжаются съемки на проекте «Давай поженимся»: кстати, почти никто в семье телеведущей эту программу не смотрит.

«За исключением мамы — вот она смотрит все программы, чем меня дико раздражает, — поделилась Гузеева с 7days.ru. — Ведь я редко бываю дома, и, мне кажется, в это время лучше со мной пообщаться. А мама ради этих женилок закрывается в своей комнате и не выходит оттуда час. Я удивляюсь: «Что ты хочешь там высмотреть, мама?» Интервью она тоже все мои читает. Я опять же говорю: «Задай лучше мне вопрос, я тебе все расскажу». А бывает, мама что-то спросит про передачу — а я не помню. Я же записываю ее в диком режиме. И раньше мама этого не понимала: «Ну конечно, тебе не до матери». Я объясняла: «Мам, я так наговорилась на работе, на съемках, что у меня язык уже не двигается».